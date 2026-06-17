Selçuklu Sanat ve Tasarım Atölyesi’nde Yıl Sonu Sergisi ile dönem tamamlandı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde; 2025-2026 eğitim öğretim yılında SETAP kapsamında eğitim veren, okul dışı öğrenme ortamlarının en güzel örneklerinden biri olan Selçuklu Sanat ve Tasarım Atölyesi’nde Yıl Sonu Sergi ve Katılım Belgesi Programı gerçekleştirildi. Bu özel günde çocukların sanatla dolu bir yılı başarıyla tamamlamaları kutlanırken yıl boyunca atölyelerde eğitim alan kursiyerlerin ortaya koyduğu birbirinden güzel eserler büyük beğeni topladı. Serginin sonunda ise kursa katılan tüm öğrencilere protokol üyeleri tarafından katılım sertifikaları takdim edildi.

Selçuklu Belediyesi'nin sanat temasıyla kurduğu ve çocukların el becerilerini geliştirerek onlara yeni ufuklar kazandırdığı Selçuklu Sanat Tasarım Atölyesi, dönem boyunca çini, seramik, kağıt katlama, ahşap ve resim atölyelerinde eğitimler verdi. 2025-2026 eğitim yılında sabah ve öğle grubu olmak üzere iki dönem şeklinde, toplam beş atölyede 8 bin 264 öğrenci ve yetişkin el becerileri eğitimi aldı. Aynı zamanda Çarşamba günleri ilkokul öğrencilerine yönelik atölye tanıtım ve etkinlik programları, Selçuklu da bulunan dış mahalle okullarında SETAP Mahallemde Sanat Ellerimde programları ve hafta sonları veli çocuk etkinlikleri yapıldı. 2019 yılında hizmete başlayan atölyede bugüne kadar, toplamda 27 bin 663 öğrenci ve yetişkine eğitimler verildi.

Başkan Pekyatırmacı," Burada çocuklarımız ilgi ve yeteneklerini keşfediyorlar"

Selçuklu Belediyesi Sanat Tasarım Atölyesi'nin 2025-2026 eğitim öğretim dönemi kapanış programı dolayısıyla bir araya geldiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Öğrencilerimizle, gençlerimizle, çocuklarımızla gurur duyuyorum. Onlara fırsat verdiğimiz zaman onların yapamayacakları hiçbir şey yok. Hepsi ayrı birer hazine ve değer. Çocuklarımızı, öğrencilerimizi çok seviyoruz ve onlara inanıyoruz, güveniyoruz. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Burada sadece bir atölye faaliyeti yapmıyorlar. Kendilerini, ilgilerini ve yeteneklerini keşfediyorlar. Sanat Tasarım Atölyemizde çok kıymetli hocalarımız var. Burada sadece atölye faaliyetleri yapmıyorlar. Aynı zamanda çocuklarımızın psikolojik durumlarından kabiliyetlerine kadar her şeylerini gözlemliyorlar ve onları yönlendiriyorlar. Burada görev alan tüm idareci ve öğretmenlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyor teşekkür ediyorum. Okul dışı öğrenme ortamları yolculuğumuza 2019 yılında başlamıştık. İlk olarak Sille Tabiat Okulu'nda başlayan faaliyetlerimiz Ahmet Keleşoğlu Sanat Tasarım Atölyesi ve sonrasında da Gelişim Teknoloji Akademisiyle devam etti. 2019 yılında başlattığımız faaliyetler artık Milli Eğitimin Bakanlığımızın müfredatına girdi ve Maarif Eğitim Modeli kapsamında okul dışı öğretim okul dışı öğrenim ortamları olarak ve Şehrim Okulum Projesi kapsamında da müfredatta yer alan programlara dönüştü. Gelmiş olduğumuz bu noktadan dolayı gurur duyuyorum. Tabi bu okul dışı öğrenme ortamlarının bakanlığımızın müfredatına girmesi ve Şehrim Okulum Programı kapsamında değerlendirilmesi tamamen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün emekleri ve gayretleri neticesinde. Çünkü burada yapılan bütün çalışmalar akademik, bilimsel ve pedagojik olarak değerlendirildi, planlandı, formasyona uygun bir şekilde müfredat hazırlandı. Bu müfredatın hazırlanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi bizim için en önemli hususlardan bir tanesi. Bu yüzden burada yaptığımız plan ve programların aksamadan devam etmesi ve bugüne kadar gelmesinde çok büyük emekleri ve katkıları olan başta kıymetli ilçe milli eğitim müdürümüz olmak üzere tüm ekibine SEDEP ve SETAP koordinatörlerimize kıymetli öğretmenlerimize, müdürlerimize, idarecilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah programlarımızı güçlendirerek bundan sonraki süreçte de devam ettireceğiz. Bu noktada bizim hedeflediğimiz işlerden bir tanesi de çocuklarımızın kendilerini bulmaları ve kendi kararlarını kendilerinin vermeleri. Dolayısıyla çocuklarımız sadece sınav kaygısıyla değil hayatı ve çevresini öğrenmeye çalışarak kendi kararlarını da vermiş olacaklar. Ahmet Keleşoğlu Sanat Tasarım Atölyemizin yıl sonu programına teşrif ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, çocuklarımıza ve öğretmenlerimize şimdiden hayırlı tatiller diliyorum" dedi.

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Bağcı," Selçuklu Belediyemiz her alanda gençlerin önünü açıyor"

Selçuklu'da yaşayan gençlerin çok şanslı olduğunu belirten AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı," Selçuklu'daki gençlerimiz her alanda yeteneklerini geliştirebilecekleri ve ortaya koyabilecekleri imkanlara sahip. Onlara bu imkanları sağlayan Selçuklu Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Sporda, kültürde, teknoloji başta olmak üzere her alanda Selçuklu Belediyemiz gençlerin önünü açıyor. Çünkü en büyük yatırım geleceğe olan, gençlere olan yatırımdır. Ben gençlerimizin bahtının açık olmasını diliyorum. Türkiye Yüzyılı hedeflerinde bu çalışmaların çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Bu arada bir teşekkürü de Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürümüze yapmak istiyorum. Gerçekten belediyemizle her alanda güzel bir iş birliği yaparak çocuklarımızın gelişimine onlar da destek oluyor" şeklinde konuştu.

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sağdıç, "SETAP atölyelerimiz çocuklarımızı geleceğe hazırlama noktasında güzel imkanlar sunuyor"

Selçuklu'da kurumlar arası iş birlikleriyle güzel çalışmaların ortaya çıktığını belirten Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Selçuklu Belediyemizde hem SEDEP çalışmalarımızda hem SETAP atölye çalışmalarımızda geleceğimiz olan öğrencilerimizi yetenekleri doğrultusunda geleceğe hazırlama anlamında çok güzel imkanlar ortaya konuluyor. Bizim için her bir evladımız, her bir öğrencimiz bir cevherdir. Biz öğretmenlere düşen o cevheri ortaya çıkarıp mücevher olarak geleceğe hazırlamaktır. Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu çalışmalarıyla şu anda eğitimde uyguladığımız Türkiye Maarif Yüzyılı Modeli'nin öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geliştirilmesini 7 yıl öncesinden ortaya koymuş bir vizyona sahiptir. Dolayısıyla bu yüzden şanslıyız. Sanat Tasarım Atölyemizden bu yıl 8000'i aşkın öğrencimiz, yetişkinimiz ve kırsal mahallelerdeki öğrencilerimiz faydalandılar ve kendilerini keşfettiler. 2019'dan bu yana yaklaşık 30 bin öğrenci ve yetişkinimiz bu imkanlardan yararlandı. Bunlar bizim için, Selçuklumuz için, ülkemizin geleceği için çok kıymetlidir. Çünkü biliyoruz ki bireyler hobilerine yer verdikçe, yeteneklerini keşfettikçe kendisine, çevresine, ailesine ve ülkesine faydalı olur. Bu anlamda emek veren tüm usta öğreticilerimize, öğretmenlerimize, milli eğitim ekibimize teşekkür ediyorum. Her faaliyet ve projemizde bizlere desteğini hiç esirgemeyen Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı'ya huzurlarınızda özellikle teşekkür ediyor, sertifika alacak olanları tebrik ediyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Topal," Bu işbirliğini yaparken sanatın birleştirici gücünden yola çıktık"

Sözlerine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya sanat ve kültüre vermiş olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek başlayan Konya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Arif Topal," Böyle bir programda birlikte olmaktan mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında Selçuklu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüzün, Selçuklu Belediyemizin iş birliğiyle sanatın birleştirici gücünden yola çıkarak her çocuk bir sanatçıdır mottosuyla hayata geçirilen böyle güzel bir program ve etkinlik milli eğitimimizin de desteğiyle tamamlanmış bulunuyor. Programda müdürlüğümüzün hizmet modellerinden faydalanmakta olan çocuklarımız çini, seramik ve resim atölyelerine katılarak bu programı tamamladılar. Bu atölyeler çocuklarımızın hobi ve teknik becerilerinin gelişiminin yanı sıra onların stres yönetimlerini de kolaylaştıran, sabır ve odaklanmayı arttıran bir kazanım haline gelmiştir. Katılım sağlayan çocuklarımız burada keyifli bir atölye süreci geçirdiler. Bu noktada belediye başkanımıza, milli eğitim müdürlüğümüze çok teşekkür ediyor, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Konya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Arif Topal belediye meclis üyeleri, öğretmen, öğrenci ve aileleri katıldı.

Konuşmaların ardından eğitim dönemini başarıyla tamamlayan öğrenci ve eğitmenlere sertifikaları verildi. Program protokolün sergi alanını gezmesiyle son buldu.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu