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KONYA Haberleri

Konyalı eski futbolcu vefat etti!

Berna Ata
İnternet Editörü

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Konyalı eski futbolcu vefat etti!

Ereğli futbolunun ve basketbolunun emektar isimlerinden, uzun yıllar Ereğlispor'da futbolcu ve antrenör olarak görev yapan, aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olarak yüzlerce öğrencinin yetişmesine katkı sunan Ali Özbakır hayatını kaybetti.

Kazanın ardından acı haber geldi

Geçtiğimiz günlerde Antalya'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan Ali Özbakır'dan acı haber geldi. Tedavi gördüğü süreçte yaşam mücadelesi veren Özbakır'ın hayatını kaybetmesi, başta Ereğli olmak üzere spor ve eğitim camiasını yasa boğdu.

Sporun ve eğitimin içinden bir isimdi

Uzun yıllar Ereğlispor'a futbolcu ve antrenör olarak hizmet eden Ali Özbakır, sadece spor alanındaki başarılarıyla değil, beden eğitimi öğretmeni olarak yetiştirdiği öğrencilerle de tanınıyordu. Meslek hayatı boyunca gençlere spor sevgisini aşılayan Özbakır, aynı zamanda dostluk, saygı ve mücadele ruhunu öğreten örnek bir eğitimci olarak hafızalarda yer edindi.

Ereğli spor camiası yasta

Güler yüzü, mütevazı kişiliği ve insan sevgisiyle tanınan Ali Özbakır'ın vefatı, Ereğli'de büyük üzüntüye neden oldu. Yıllar boyunca sporun gelişmesi için emek veren Özbakır'ın ardından çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.

Cenaze programı belli oldu

Ali Özbakır'ın cenazesinin, Perşembe günü öğle namazına müteakip Ereğli Ulucami'den kaldırılarak Üçgöz Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Geride unutulmayacak bir miras bıraktı

Yetiştirdiği sporcular, öğrencileri ve dokunduğu hayatlarla Ereğli'nin unutulmaz isimleri arasına giren Ali Özbakır, geride sevgiyle anılacak bir miras bıraktı. Spor ve eğitim camiası, Özbakır'ı saygı ve rahmetle anıyor.

(Berna Ata)

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