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KONYA Haberleri

Konya Zafer Meydanında kanlar içinde kaldı! Polis acil ambulans istedi

Konya Zafer Meydanında kanlar içinde kaldı! Polis acil ambulans istedi

Konya'da Zafer Meydanı'nda yürüdüğü sırada yere düşen bir vatandaş yaralandı. Başından yaralandığı öğrenilen vatandaş, kanlar içinde kalınca çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Vatandaşlar yardımına koştu

Zafer Meydanı'nda bulunan havuzun yakınlarında meydana gelen olayda, yere düşerek yaralanan vatandaşı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu.

Polis ambulans istedi

Meydandaki hareketliliği fark eden polis ekipleri de olay yerine gelerek sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralının kanaması olduğunu belirten polis ekipleri, ambulansın hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirilmesini istedi.

İlk Müdahaleyi olay yerinden geçen sağlık ekibi yaptı

Bu sırada olay yerinden geçen bir sağlık ekibi yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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