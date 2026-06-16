Konya’da Milli Eğitim Müdürlüğü personeli hayatını kaybetti!

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yapan Ali Osman Teksöğüt’ün vefat ettiği bildirildi. Balcı Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve Konya’da ikamet eden Teksöğüt’ün vefat haberi, ailesi, yakınları ve eğitim camiasında derin üzüntüye neden oldu.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunda görev yapan Ali Osman Teksöğüt'ün vefat ettiği bildirildi. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan taziye açıklamasında, Ali Osman Teksöğüt'ün vefatından duyulan üzüntü dile getirildi. Taziye mesajı yayımlandı Müdürlük tarafından yayımlanan mesajda, "Müdürlüğümüz Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosunda görev yapmakta olan Ali Osman Teksöğüt vefat etmiştir. Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadelerine yer verildi. Ali Osman Teksöğüt'ün vefatı, mesai arkadaşları ve eğitim camiasında üzüntüyle karşılandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, merhuma Allah'tan rahmet dileyerek ailesi ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu. (Berna Ata)

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