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KONYA Haberleri

Konya’da bu fuara gelen iş buluyor! Kapılar açıldı

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Konya’da bu fuara gelen iş buluyor! Kapılar açıldı
Konya Sanayi Odası (KSO) öncülüğünde düzenlenen Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı (MEİF’26) açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Durmuş Can, Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Organize Sanayi Bölgesi işbirliğiyle hayata geçirilen MEİF'26'nın açılışında, bu fuarla eğitim ile üretimin, okul ile sektörün buluştuğunu belirtti.

Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024'te yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nde "Herkesin bir mesleği olmalı" anlayışının vurgulandığını hatırlatarak, "Bu anlayış, ülkemizin kalkınma hedeflerinin temel unsurlarından biridir. Çünkü güçlü bir ekonomi, üreten ve meslek sahibi bireylerle mümkündür." dedi.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının tercih edilirliğinin her yıl artış gösterdiğine dikkati çeken Can, mesleki eğitime yönelik dönüşümün ortaokul düzeyine taşınarak meslek ortaokulları ile öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini daha erken yaşlarda keşfetmelerinin sağlandığını söyledi.

Can, Konya'nın sanayi ve üretim gücüyle öne çıktığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Konya'mız için mesleki eğitim ayrı bir önem sahiptir. Düzenlenen bu fuar öğrencilerimizi iş dünyasıyla buluşturan, okul-sektör işbirliğini güçlendiren ve istihdama katkı sağlayan önemli bir platformdur. Sevgili gençler, Milli Teknoloji Hamlesi ruhuyla yetişen TEKNOFEST kuşağının azmi ve heyecanını taşıyan sizler, sadece bilgiyi tüketen değil, bilgiyi üreten, teknolojiyi geliştiren ve dünyaya yön veren bir neslin temsilcileri olacaksınız. Bakanlık olarak her daim arkanızda olmaya, yolunuzu açmaya ve tüm imkanlarımızı sizler için seferber etmeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve fuarda stant açan firmalar ziyaret edildi.

Kaynak: AA

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