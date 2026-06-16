Konya Meke Gölü’nde sarı papatyalar açtı göl susuz kaldı

Konya’nın Karapınar ilçesindeki Meke Gölü, susuz haliyle de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bir zamanlar “dünyanın nazar boncuğu“ olarak bilinen gölün çevresinde bu seneki bereketli yağışların ardından sarı papatyalar açarken, göl susuz yapısıyla dikkat çekiyor.

Yaz aylarında göl çevresinde açan sarı papatyalar bölgeye görsel bir güzellik katarken, gölün su tutmaması ziyaretçileri üzüyor.

Tabiatın canlılığı ile kurak göl yatağı yan yana görüntüler oluşturuyor. Son dönemde Türkiye genelinde olduğu gibi Karapınar çevresinde de ortalamanın üzerinde yağışlar görülmesine rağmen Meke Gölü'nde su birikintisi oluşmadı. Yağışların ardından 'göl su tutmuştur' umuduyla gelen ziyaretçiler ise hayal kırıklığı yaşıyor.

Meke Gölü'ne gelen Mustafa Çelik, bu yıl güzel yağış olduğunu ancak gölde su olmadığını belirterek, "Bu da bizi üzüyor. Yapacak bir şey yok. Allah sonumuzu hayır eylesin" dedi.

Yunak ilçesinden gölü ziyarete gelen İzzet Gündoğdu ise, "Bizim bölgede Çavuşçu Göl var. Bu sene yağmurların bol olmasından dolayı epey su aldı. Akşehir Gölü bile su aldı. Burada bir ziyarete geldik, su toplandı diye uğrayalım dedik ama bir hayal kırıklığı yaşadık. Fazla bir su yok. Sebebini de bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA