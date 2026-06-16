Konya’nın bu caddesinde çalışma nedeniyle yol daraltma uygulanacak

Yapılan açıklamaya göre, Antalya Çevre Yolu Caddesi Kavşağı ile Tavus Baba arasındaki güzergâhta 16 Haziran 2026 Salı günü yol bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Çalışmalar kapsamında belirtilen bölgede yol daraltma uygulaması gerçekleştirilecek.
Çalışma saatleri açıklandı
Yetkililer, çalışmaların 09.00 ile 17.00 saatleri arasında devam edeceğini bildirdi. Bu süreçte sürücülerin güzergâhta oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı dikkatli olmaları ve alternatif yolları değerlendirmeleri tavsiye edildi.
YOL DARALTMA | YOL YAPIM ÇALIŞMASI— Konya AKOM (@KonyaAkom) June 16, 2026
Dutlu Caddesi üzerinde, Antalya Çevre Yolu Caddesi Kavşağı ile Tavus Baba arası güzergâhta yol bakım ve onarım çalışması nedeniyle yol daraltma uygulanacaktır.
16.06.2026
09.00 - 17.00
Sürücülerimizin trafik işaret ve…
Sürücülere uyarı yapıldı
AKOM tarafından yapılan duyuruda, çalışma alanında trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerinin önem taşıdığı vurgulandı.
(Cumali Özer)