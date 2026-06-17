KONYA DSİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

DSİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN (KONYA)

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALE İLANI

Aşağıdaki tabloda niteliği belirtilen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi ile "DSİ Genel Müdürlüğüne ait taşınmaz mal satışı veya kiraya verilmesine dair yönetmelik” hükümleri gereğince Açık Teklif Usulü ihale yolu ile satılacaktır.

1-İhaleler 23.06.2026 tarihinde saat 08.30-16.00 arasında , DSİ 4. Bölge Müdürlüğü- Anıt Alanı Meram/Konya Bölge İdari bina 3. Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

2- Taşınmaz Mal Satışı İhalesine katılacak olanlar, satışı yapılacak taşınmaz mala ait "Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi” ni DSİ 4. Bölge Müdürlüğü, Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü'nden 1.000 TL karşılığında temin edebilirler.

3-Satılacak taşınmazın KDV Hariç muhammen bedeli ile geçici teminat (muhammen bedelin % 3' ü) aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

4-İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak, yine aynı kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıdaki tabloda yazılı geçici teminat bedelinin en geç tabloda belirtilen ihale başlangıç saatinden 1 saat öncesine kadar TC Ziraat Bankası KONYA Şubesi IBAN: TR 1000 0100 0168 3699 5989 5026 DSİ 4. Bölge Müdürlüğü hesabına yatırılması veya aynı kanunun 26/b maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen bankalardan süresiz teminat mektubu alınması gerekmektedir.

5-Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

6-İhale ve satışla ilgili bütün vergi, harçlar, alım – satım giderleri ve % 10 KDV' si, binde 5,69 oranındaki karar pulu bedeli ve binde 9,48 oranındaki damga vergisi bedeli ihale edilene aittir.

7-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta taşınmaz mal ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

9-İsteklilerin belirtilen gün ve saatte, ihale yerinde hazır bulunmaları ve ihale saatinden önce ihale komisyonuna aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri zorunludur.



a) Nüfus cüzdanı sureti (gerçek kişi olması halinde)

b)Tebligat için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde adres göstermesi, (gösterilecek bu adrese yapılacak tüm tebligatlar kanuni ikametgâhına ve şahsına yapılmış tebligat olarak kabul edilecektir), e-Devlet'ten alınacak barkotlu ve kare kodlu ikametgâh ilmühaberi (son 6 aya ait olacak),

c)Tüzel kişilerde 2026 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına teklifte bulunacaklara verilmiş noter onaylı yetki belgesi, vergi kaydı ve imza sirküleri, ihaleye katılacak kişinin nüfus kayıt örneği

d) Geçici Teminat makbuzu, dekontu veya banka teminat mektubu (aslı) , Taşınmaz mal satış şartnamesini,

Not: İhaleye katılacakların "İhale Katılma Yasağı” olup olmadığı EKAP sistemi üzerinden sorgulanacaktır.





DSİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ



