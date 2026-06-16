Türkiye’nin ilk Otizm Spor Oyunları ikinci kez düzenleniyor

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı tarafından geçtiğimiz yıl Türkiye’de ilk kez yalnızca otizmli bireylerin katılımına açık olarak hayata geçirilen SOBE Otizm Spor Oyunları, bu yıl ikinci kez Konya’da gerçekleştirilecek.

Otizmli bireylerin sosyal yaşama katılımını artırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen SOBE Otizm Spor Oyunları, 16-18 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Türkiye'nin en kapsamlı otizm merkezlerinden biri olan SOBE Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilecek oyunlar, 16 Temmuz Perşembe günü kortej yürüyüşü ile başlayacak. Atletizm, yüzme, masa tenisi ve binicilik branşlarında düzenlenecek yarışmalara Türkiye'nin farklı illerinden otizmli çocuklar ve gençler katılacak.

Türkiye'nin İlk ve En Kapsamlı Otizm Spor Organizasyonu

Otizmli bireylerin yaşamın her alanında daha eşit, daha aktif ve daha görünür olmalarını sağlamak, sporun birleştirici ve dönüştürücü gücünü ortaya koymak amacıyla 2025 yılında Türkiye'de bir ilke imza atıldı. SOBE Vakfı öncülüğünde; Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi ve Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ilk SOBE Otizm Spor Oyunları'nda dört farklı branşta 250'nin üzerinde otizmli sporcu mücadele etti. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek organizasyonda ise Türkiye genelinden yaklaşık 300 otizmli sporcu yarışacak. Sporcuların yanı sıra antrenörler ve ailelerin de katılımıyla Konya'da toplamda bini aşkın kişinin bir araya gelmesi bekleniyor. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan organizasyon, otizmli bireylerin sportif becerilerini sergileyebilecekleri, özgüvenlerini artırabilecekleri ve toplumla daha güçlü bağlar kurabilecekleri bir ortam sunmayı amaçlıyor.

"Otizmli Bireyler Oyunun Merkezinde Yer Alacak”

SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, organizasyonun yalnızca bir spor etkinliği olmadığını, aynı zamanda topluma verilen güçlü bir farkındalık mesajı taşıdığını belirtti. Her bireyin potansiyelini ortaya koyabileceği fırsatlar sunulduğunda kendisini daha güçlü, daha değerli ve daha görünür hissedeceğini vurgulayan Ak, "Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz SOBE Otizm Spor Oyunları, adil bir rekabet ortamının ötesinde; özgüveni, sosyal katılımı ve yaşamla kurulan bağı güçlendiren önemli bir organizasyondur. Otizmli bireyler yalnızca izleyen değil, oyunun merkezinde yer alan güçlü aktörlerdir. Bu oyunlar, onların başarılarını görünür kılarken toplumda kapsayıcılık bilincinin gelişmesine de katkı sağlayacaktır” dedi.

"10. Yılımızda Bu Heyecanı Yeniden Yaşıyoruz”

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve yoğun ilgi gören SOBE Otizm Spor Oyunları'nın bu yıl ikinci kez gerçekleştirileceğini belirten Mustafa Ak, SOBE Vakfı'nın 10. kuruluş yılını kutladığı bu dönemde organizasyonun ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Ak, "Kuruluşumuzun 10. yılında, otizmli bireylerin başarılarını ve potansiyellerini spor aracılığıyla görünür kılan bu anlamlı organizasyonu ikinci kez düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Geçen yıl Konya'da başlattığımız bu yolculuk, bugün Türkiye'nin dört bir yanından sporcuları buluşturan önemli bir organizasyona dönüştü. Atletizmden yüzmeye, masa tenisinden biniciliğe kadar farklı branşlarda gerçekleştirilecek müsabakalarda yalnızca performans değil; umut, azim ve kararlılık da sahaya yansıyacak. SOBE olarak geride bıraktığımız 10 yılda olduğu gibi, bundan sonra da otizmli bireylerin toplumsal yaşama eşit, etkin ve bağımsız katılımını desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Tüm halkın katılımına açık olan organizasyona ilişkin detaylı bilgi ve duyurular, SOBE Vakfı'nın sosyal medya hesapları ile www.sobesporoyunlari.com adresinden takip edilebilecek.

(Ali Asım Erdem)