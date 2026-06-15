Konya siyasetinin tanınmış ismi büyük acı yaşadı! Torunu vefat etti

Konya siyasetinin tanınan isimlerinden, Yeniden Refah Partisi Selçuklu İlçe Teşkilat Başkanı ve Selçuklu Belediye Meclis Üyesi Adil Özcan'ın torununun vefatı büyük üzüntüye neden oldu. Acı haberi Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanlığı kamuoyuyla paylaştı.
Parti tarafından yapılan açıklamada, Adil Özcan'ın torununun vefatının derin bir teessürle öğrenildiği belirtilerek, aileye ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.
TAZİYE MESAJI YAYIMLANDI
Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Selçuklu İlçe Teşkilat Başkanımız ve Selçuklu Belediye Meclis Üyemiz Adil Özcan Bey'in kıymetli torununun vefat haberini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum yavrumuza Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin. Acılı ailesinin ve teşkilat camiamızın başı sağ olsun."
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