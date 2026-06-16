Doğum günü pastasını alır almaz kurşun yağmuruna tutuldu: O anlar kamerada
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Antalya’nın Serik ilçesinde pastaneden aldığı doğum günü pastasıyla yürüyen bir kişini arkasından yaklaşan şüpheli tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin tabancayla defalarca ateş ettiği görüldü.
Olay, Yeni Mahalle Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir pastaneden yaş pasta alıp ayrılan M.K.E., kendisini sessizce takip eden kimliği belirsiz bir şahsın tabancalı saldırısına uğradı.
Kurşunların hedefi olan talihsiz adam kanlar içinde yere yığılırken, elindeki doğum günü pastası yola savruldu. Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırgan olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.K.E, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Kurşun yağdırdı
Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde pastaneden pasta alıp çıkan M.K.E'nin park ettiği aracına ilerlediği sırada arkasından gelen şüphelinin tabancayla 3 el ateş edip, olay yerinden ayrılmaya çalıştığı, yaralanan M.K.E'nin yere yığıldığı sırada tekrar gelip tekrar ateş etmek için tabancayı doğrulttuğu ve olay yerinden kaçtığı görüldü.
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