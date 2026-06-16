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Yolculuk 30 dakikaya düşecek! 3 gün sonra açılıyor

Yolculuk 30 dakikaya düşecek! 3 gün sonra açılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı’nı 19 Haziran’da hizmete açacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Hattı'nın Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Halkalı-Arnavutköy Hattı'nın 19 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılacağını bildirdi.

Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'ni Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve İstanbul Havalimanı – Halkalı Metro Hattı olarak 2 bölümde planladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Gayrettepe – İstanbul Havalimanı hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023'te, Kağıthane – Gayrettepe arasını ise 29 Ocak 2024 tarihinde hizmete açmıştık. Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane arasını da 19 Mart 2024 tarihinde devreye almıştık." dedi.

21,75 KİLOMETRELİK HATTA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

21,75 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaları tamamladıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"21,75 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaları tamamladık. Bu kapsamda Halkalı-Arnavutköy arasında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı İstasyonlarımızı hizmete alacağız.” bilgisini paylaştı.

HALKALI-İSTANBUL HAVALİMANI ARASI 30 DAKİKAYA DÜŞECEK

Uraloğlu, hattın tamamının işletmeye alınmasıyla Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe Metrosu ile İbn Haldun Üniversitesi İstasyonunda, Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehir İstasyonunda, Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Olimpiyatköy İstasyonunda, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile Halkalı Stadı İstasyonunda entegrasyonun sağlanacağını söyledi.

Halkalı İstasyonunda ise hattın MARMARAY ile entegre olacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Sağlanan bu entegrasyonlar sayesinde; Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşecek.” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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