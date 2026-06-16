Karatay’da yaz boyunca eğitim ve eğlence bir arada! Yaz programları için kayıtlar başladı

Karatay Belediyesi, gençlerin yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirmesi amacıyla kapsamlı bir yaz programı hazırladı. Eğitimden spora, sanattan teknolojiye uzanan programlar kapsamında Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi Yaz Dönemi ile Gençlik Meclisi Yaz Okulu için başvurular alınmaya başlandı.

Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi ile Karatay Gençlik Meclisi tarafından düzenlenecek yaz dönemi etkinlikleri kapsamında yüzlerce öğrenci yeni beceriler kazanırken, çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı bulacak.

GENÇLİK MERKEZİ'NDE 18 BRANŞTA EĞİTİM

Karatay Belediyesi Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek yaz dönemi kursları kapsamında gençlere spor, sanat, müzik, yabancı dil, teknoloji ve değerler eğitimi alanlarında kapsamlı eğitim fırsatları sunulacak. Toplam 10 hafta sürecek programda 8 farklı atölyede 18 branşta eğitim verilecek ve 582 öğrenci kurslardan faydalanabilecek.

Gençlik Merkezi Yaz Dönemi için online başvurular 19 Haziran 2026 saat 21.00'de sona erecek. Kesin kayıt işlemleri ise 22-26 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kurslar 6 Temmuz'da başlayacak ve 12 Eylül 2026 tarihinde tamamlanacak.

SPORDAN YAZILIMA UZANAN EĞİTİM PROGRAMI

Yaz dönemi kapsamında Spor Salonu Atölyesi'nde step aerobik, pilates, günlük yaşam egzersizleri ve HIIT cardio eğitimleri verilecek. Müzik Atölyesi'nde bağlama, gitar, ney, keman, piyano ve şan branşları yer alırken, Geleneksel Sanatlar Atölyesi'nde hüsn-i hat ve ebru eğitimleri düzenlenecek.

Görsel Sanatlar Atölyesi'nde resim ve karakalem eğitimleri sunulurken, Medya Atölyesi'nde Adobe After Effects, Yazılım Atölyesi'nde ise temel seviye C# ve nesne tabanlı programlama eğitimleri gerçekleştirilecek. Ayrıca İngilizce eğitimlerinin yer aldığı Yabancı Dil Atölyesi ile Değerler Eğitimi Atölyesi de gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak.

Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi yaz dönemi kurslarına katılmak isteyen gençler, başvuru ve detaylı bilgilere genclikmerkezi.karatay.bel.tr adresi üzerinden ulaşabilecek.

GENÇLİK MECLİSİ YAZ OKULU DA BAŞLIYOR

Karatay Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Yaz Okulu programı da ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak planlandı. Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülecek program kapsamında toplam 600 öğrenci eğitim alma imkanı bulacak.

Yaz Okulu için başvurular başladı ve 20 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Kesin kayıtlar 22-27 Haziran tarihleri arasında yapılırken, eğitimler 6 Temmuz'da başlayıp 14 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

Kız öğrenciler eğitimlerini İstiklal İlkokulu'nda, erkek öğrenciler ise Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde alacak. Program kapsamında Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve siyer derslerinin yanı sıra atölye çalışmaları, sportif faaliyetler, sosyal ve kültürel etkinlikler, gezi programları ve okul içi etkinlikler düzenlenecek.

EĞİTİMİN YANINDA EĞLENCE DE VAR

Yaz Okulu süresince öğrenciler; bowling, lazertag, buz pateni, yüzme, paintball, at binme, sinema ve playstation etkinlikleriyle eğlenceli vakit geçirme fırsatı bulacak. Ayrıca Bilim Merkezi, Panorama Müzesi, Şehitlik, Mevlana Türbesi, Kelebekler Vadisi ve Lavanta Bahçesi gibi noktalara geziler düzenlenecek.

Öğrencilerin sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla planlanan etkinlikler yaş gruplarına uygun şekilde gerçekleştirilecek. Program boyunca öğrencilere günlük yemek hizmeti sunulacak, etkinlik günlerinde ise çeşitli ikramlar yapılacak.

Yaz Okulu programına katılmak isteyen öğrenciler, başvuru ve detaylı bilgilere yazokulu.karatay.bel.tr adresinden erişebilecek.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu