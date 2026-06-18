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KONYA Haberleri

İl olmaya aday olan Konya Ereğli’ye Karaman’dan itiraz geldi!

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü
İl olmaya aday olan Konya Ereğli’ye Karaman’dan itiraz geldi!

Uzun süredir kamuoyunda tartışılan "il olacak ilçeler” konusu yeniden gündeme gelirken, Konya'nın Ereğli ilçesi de il olması muhtemel ilçeler arasında gösteriliyor. Olası bir idari düzenlemede çevredeki bazı ilçelerin Ereğli'ye bağlanabileceği yönündeki değerlendirmeler ise tartışmaları beraberinde getirdi.

Ayrancı'nın Ereğli'ye bağlanmasına karşı çıktı

Karaman'ın Ayrancı ilçesinin de Ereğli'ye bağlanabileceği yönündeki söylemler üzerine Karaman İl Genel Meclis Üyesi Hakkı Karaduman'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Karaduman, Ayrancı'nın Karaman ile güçlü bağlara sahip olduğunu belirterek, ilçenin Karaman'dan ayrılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

"Tarihi ve sosyal bağlarımız güçlü”

Ayrancı'nın Karaman ile tarihi, sosyal, ticari ve akrabalık ilişkilerinin bulunduğunu vurgulayan Karaduman, ilçenin Karaman'ın önemli yerleşim merkezlerinden biri olduğunu ifade etti. Karaduman, "Yakın köyleriyle birlikte idari, sosyal ve ticari ilişkileri bulunan Ayrancı'nın Ereğli'ye bağlanması yönündeki söylemler hiçbir şekilde kabul edilemez” dedi.

"Ayrancı kesinlikle Karaman'da kalmalı”

Ayrancı'nın Karaman'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Karaduman, ilçenin mevcut statüsünü koruması gerektiğini savundu. Karaduman açıklamasında, "Ayrancı kesinlikle Karaman'da kalmalı ve Karaman'ın bir ilçesi olarak varlığını sürdürmelidir” ifadelerini kullandı.

 

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