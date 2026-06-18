Konya’daki belediye duyurdu! Haftada 3 gün yapılacak

Meram Belediyesi, ömürlerini ailelerine ve topluma hizmet ederek geçiren büyükler için anlamlı bir projeye imza attı. “Meram Kültür Turu” adıyla başlayan proje kapsamında 60 yaş üstü vatandaşlar, hem ilçenin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıyor hem de Meram’ın doğal güzellikleri eşliğinde keyifli ve unutulmaz bir gün yaşıyor.

Meram Belediyesi, ilçede yaşayan 60 yaş üstü vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak, kültürel deneyimlerini artırmak ve onlara keyifli bir yaz dönemi yaşatmak amacıyla anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. "Meram Kültür Turu” adıyla başlatılan etkinlik kapsamında, ilçede yaşayan büyükler Meram'ın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı buluyor. 60 YAŞ ÜSTÜ BÜYÜKLER MERAM'IN KÜLTÜREL MİRASINA YOLCULUK YAPTI Yaz boyunca devam etmesi planlanan kültür turlarının ilk misafirleri Durunday Mahallesi sakinleri oldu. Gün boyunca gerçekleştirilen gezi programında katılımcılar hem yeni yerler keşfetti hem de yaşıtlarıyla birlikte keyifli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Tur sonunda duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, "Çok güzel bir organizasyon olmuş. Bizleri düşünenlerden Allah razı olsun. Farklı ve unutamayacağımız bir deneyim yaşadık.” ifadelerini kullandı. Proje kapsamında vatandaşlar, Meram'ın önemli kültürel ve turistik noktalarını ziyaret ediyor. Gezi rotasında Meram Lavanta Bahçesi, Kızlar Kayası, Meram Tarihi Çay Bahçesi, 80 Binde Devr-i Âlem Parkı, Dutlu Millet Bahçesi, Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi ve Mevlana Müzesi yer alıyor. GEZİ TURU, HAFTADA ÜÇ GÜN DÜZENLENECEK Hazırlanan program sayesinde katılımcılar, Meram'ın tarihini, doğal güzelliklerini, değerlerini, sanatını, geleneklerini ve geçmişten geleceğe uzanan kültürel mirasını daha yakından tanıma fırsatı elde ediyor. Etkinlikle aynı zamanda sosyal etkileşimin artırılması, vatandaşların yeni dostluklar kurması ve günlük yaşamlarına renk katılması hedefleniyor. Meram Belediyesi tarafından planlanan kültür turları haftada üç gün; Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri gerçekleştirilecek. Mahalle muhtarlarıyla iş birliği içerisinde yürütülen gezilere, 60 yaş üstü vatandaşlar katılabiliyor. Tura katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını mahalle muhtarları aracılığıyla yapabilecek. Meram Belediyesi'nin hayata geçirdiği bu anlamlı proje, hem kültürel farkındalığın artırılmasına hem de 60 yaş üstü vatandaşların sosyal yaşamla bağlarının güçlendirilmesine önemli katkı sunacak. BAŞKAN KAVUŞ: "BÜYÜKLERİMİZ BİZİM EN KIYMETLİ HAZİNEMİZDİR” Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, projeye ilişkin yaptığı açıklamada büyüklerin toplumun hafızası ve en değerli emanetleri olduğunu vurguladı. Başkan Kavuş, "Bugün sahip olduğumuz değerlerin, kültürümüzün ve güçlü toplumsal yapımızın oluşmasında büyüklerimizin emeği, alın teri ve fedakârlıkları vardır. Onlar hayatları boyunca aileleri, çocukları ve memleketleri için çalışmış, üretmiş ve bizlere örnek olmuş insanlardır. Bu nedenle büyüklerimiz için ne yapsak azdır. Onların hayatın içerisinde aktif bir şekilde yer almaları, sosyal faaliyetlere katılmaları ve kendilerini yalnız hissetmemeleri bizim için son derece önemlidir. Büyüklerimizin duaları ve memnuniyeti bizim en büyük kazancımızdır.” dedi. BAŞKAN KAVUŞ; "BÜYÜKLERİMİZİN, SOSYAL HAYATTAN KOPMAMALARINI ARZULUYORUZ” Büyüklerimize duyulan saygının sadece sözle değil, hayata geçirilen projelerle de gösterilmesi gerektiğini belirten Başkan Kavuş, "Bizler büyüklerimizi yalnızca özel günlerde hatırlayan bir anlayışın doğru olmadığına inanıyoruz. Onların tecrübelerinden faydalanmak, hayatlarını kolaylaştırmak ve mutlu olmalarını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Meram Kültür Turu projemizi de bu düşünceyle hazırladık. Büyüklerimizin hem şehrimizin güzelliklerini yeniden keşfetmelerini hem de sosyal hayata daha güçlü şekilde katılmalarını istedik.” diye konuştu. Kültür turlarının yaz boyunca devam edeceğini ifade eden Başkan Kavuş, "Vatandaşlarımızın yüzündeki mutluluğu görmek bizleri son derece memnun ediyor. İnşallah yaz boyunca daha çok hemşehrimizi bu etkinliklerle buluşturacağız.” ifadelerini kullandı. Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu

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