Elazığ’da kırık televizyon kasasıyla hava durumu sunan fenomen çoban bu kez ekran başına geçen keçisine seslendirme yaptı.

Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Kambertepe köyünde çobanlık yapan Yılmaz Uygur, derede bulduğu kırık bir televizyon kasasının karşısına geçerek bir spikermiş gibi hava durumu bülteni sunmuştu. Uygur'un samimi ve içten görüntüleri sosyal medyada milyonlarca izlenme almıştı. Bu kez ekran karşısına fenomen çoban değil keçisi çıktı. Keçi ekran karşısında otururken Uygur ise keçisine seslendirme yaptı.

Uygur keçinin konuşuyormuş gibi yaptığı seslendirmede, "Bugün hava durumunu ben sunuyorum. Bugün çok sıcak, vallahi tuzda yedim. Bol bol otlandım. Ondan sonra sakızımı da çiğniyorum. Gel keyfim gel. Bundan sonra böyle, keyfime bakacağım. Rahat yaşayacağım. Bu sene ot çok. Bol bol yiyorum. Allah vermiş. Ben hayvanım ama Allah benim rızkımı da vermiş" ifadelerini kullandı.

Fenomen çoban Yılmaz Uygur'un paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Kaynak: İHA