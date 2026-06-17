Survivor’da final dörtlüsü belli oldu! İşte İstanbul’da yarışacak isimler

Survivor’da dün akşam son finalistler belli oldu. Nagihan, Ramazan ve Nefise’nin kıyasıya yarıştığı oyunlarda iki kişi finale adını yazdırırken, bir yarışmacı da elendi.

Bu yıl ünlüler gönüllüler formatıyla ekrana gelen Survivor'da final maratonu için geri sayım başladı. Nobre ve Sercan'ın ardından finale adını yazdıran isimler, 16 Haziran akşamı oynanan oyunlarda belli oldu. Dominik'te son kez parkura çıkan Nagihan, Ramazan ve Nefise canla başla mücadele ederken, aralarından biri hayallerine veda etti. İşte Survivor son bölümde yaşananlar…

ÜÇÜNCÜ FİNALİST İLK OYUNDA BELLİ OLDU

Survivor 2026'da dün akşam son iki final koltuğu sahibini buldu. İlk olarak 6 canla mücadele başlayan yarışmacılar, engellerle dolu parkurda atışa ulaşmak için yarıştı. Finalist olmak için savaşan üçlü, atışta da sembol düşürme ve sopa atışıyla karşı karşıya kaldı.

Kıran kırana geçen mücadelede Nagihan, Nefise ve Ramazan'ı eleyerek üçüncü finalist olmayı başardı.

Böylece düelloya çıkan isimler Ramazan ve Nefise oldu. Düelloda ilk turda Nefise'nin seçtiği atışlarla yarışan ikili, ikinci turda da Ramazan'ın seçtiği atışlarda karşı karşıya geldi.

FİNAL ÖNCESİ VEDA EDEN İSİM: "RÜYADA GİBİYİM"

Düellonun kazanını 10-1 skorla Ramazan olurken; son finalist olmayı başaran Ramazan gözyaşlarına boğuldu.

Survivor'a beşinci olarak veda eden Nefise ise konuşmasında "Rüyada gibiyim. Hissediyor muydum? Hissediyordum aslında. Çok güzel bir tecrübe oldu, çok şey öğretti. Çok yoruldum ve artık kaldıramadım. Yapacak bir şey yok buraya kadarmış. Çok zor bir sezondu" ifadelerini kullandı.

FİNAL MARATONU İSTANBUL'DA

Böylece Survivor 2026 finaline adını yazdıran ve İstanbul biletini alan isimler; Mert Nobre, Sercan Yıldırım, Nagihan Karadere ve Ramazan Sarı oldu.

Survivor 2026'da final maratonu, 17 Haziran akşamı çeyrek final mücadelesiyle başlayacak, İstanbul'dan canlı olarak yayınlanacak final oyunları 18 ve 19 Haziran'da devam edecek.

Kaynak: Haber Merkezi