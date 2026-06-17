Halkapınar’da kiraz bahçelerinde hastalık ve zararlı denetimi

Halkapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen saha çalışmalarında kiraz bahçeleri detaylı şekilde incelenerek olası hastalık ve zararlı unsurlarına karşı kontroller yapıldı.
Yetkililer, yapılan denetimlerle hastalık ve zararlıların erken dönemde tespit edilmesinin hedeflendiğini belirterek, bu sayede verim kayıplarının önüne geçilmesi, ürün kalitesinin korunması ve üreticilerin emeklerinin karşılığını almasının amaçlandığını ifade etti.
Halkapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilere yönelik teknik destek ve saha çalışmalarının devam edeceğini vurgulayarak, her zaman çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.
(Cumali Özer)