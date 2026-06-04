Kültür ve Turizm Bakanlığı 502 personel alımı 2026: Personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 502 personel alımı ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bakanlık teşkilatında çalıştırılmak üzere yapılacak olan personel alımında KPSS B grubu puan sıralaması esas alınacak. Alımı yapılacak 502 personel için kadro ve branş dağılımı belli oldu. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı 502 personel alımı ne zaman yapılacak, şartlar neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan 502 personel alımı ilanına göre, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda ünvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapılacak. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı 502 personel alımı ne zaman yapılacak, şartlar neler?

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre;

Bakanlığımız teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre çalıştırılmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda ünvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara, toplam 502 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvurular elektronik ortamda 15 Haziran 2026 - 29 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacak.

Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet Kapısı üzerinden Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım (Kültür ve Turizm Bakanlığı) veya Kariyer Kapısı platformundan (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) başvurularını gerçekleştirecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranacak. Bunlar:

1. Türk vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (on sekiz) yaşını tamamlamış olmak,

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikåp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek bedensel veya ruhsal sağlık sorunu bulunmamak, (Atanmaya hak kazanan adaylardan, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmadığını gösterir, tam teşekküllü Devlet veya Devlet Üniversitesi Hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu (Heyet) raporu talep edilecektir.) 8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesi uyarınca; Başvuru tarihi itibarıyla son 1 yıl içerisinde aynı ünvanda 4/B sözleşmeli statüde çalışmakta olan ya da kurumlarınca sözleşmesi feshedilen veya sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek l'inci maddesinin 4'üncü fıkrasında yer alan; "fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları iptal edilir.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI

Büro Personeli (BÜRO PRS-1) 123 Personel

Büro Personeli (BÜRO PRS-2) 5 Personel

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (KGG-Erkek) 79 Personel

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (KGG-Kadın) 27 Personel

Destek Personeli (TMZ - Temizlik-Erkek) 202 Personel

Destek Personeli (TMZ - Temizlik-Kadın) 62 Personel

Destek Personeli (Boyacı) 2 Personel

Destek Personeli (Yalıtımcı) 2 Personel

Arkeolog (ARK) 13 Personel

Müze Araştırmacısı (MÜZAR) 6 Personel

Mimar (MMR) 4 Personel

Mühendis (MHDS 1-4) 16 Personel

Tekniker (TKNKR 1-4) 7 Personel

Teknisyen (TKNS 1-5) 21 Personel

Kaynak: Haber Merkezi