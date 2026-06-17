İstanbullular dikkat: Planlı su kesintileri olacak! İşte su kesintisi yaşayacak ilçeler ve saatler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ), Kağıthane–Münzevi Tünel Hattı'ndaki çalışmalar nedeniyle bugün saat 21.00'den itibaren 5 ilçedeki bazı mahallelere 10 saat süreyle su verilemeyeceği bildirildi. Yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle 10 saat boyunca susuz kalacak olan ilçeler belli oldu.
İşte 17-18 Haziran tarihli İSKİ su kesintisi listesi:
SU KESİNTİSİ YAŞAYACAK OLAN İLÇELER
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kağıthane–Münzevi Tünel Hattı üzerinde bağlantı çalışmaları yapılacak.
Bu kapsamda, bugün saat 21.00 ile yarın saat 07.00 arasında Fatih, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler ve Zeytinburnu'nun bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.
FATİH'TE SU KESİNTİSİ YAŞAYACAK MAHALLELER
"Fatih'te Ayvansaray, Derviş Ali, Balat, Atik Ali, Karagümrük, Hırka-i Şerif, Ali Kuşçu, Akşemsettin, Topkapı, Molla Gürani, İskenderpaşa, Zeyrek, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Hacı Kadın, Hoca Gıyaseddin, Molla Hüsrev, Kalenderhane, Süleymaniye, Kemalpaşa, Balabanağa, Beyazıt, Haseki Sultan, Seyyid Ömer, Şehremini ve Mevlanakapı mahalleleri.
EYÜPSULTAN'DA SU KESİNTİSİ YAŞAYACAK MAHALLELER
Eyüpsultan'da Defterdar ve Nişancı mahalleleriyle İETT Edirnekapı otobüs garajı ve çevresi.
BAYRAMPAŞA'DA SU KESİNTİSİ YAŞAYACAK MAHALLELER
Bayrampaşa'da Merkez, Orta, Yenidoğan, Vatan ve Terazidere mahalleleri.
ZEYTİNBURNU'NDA SU KESİNTİSİ YAŞAYACAK MAHALLELER
Zeytinburnu'nda Maltepe Mahallesi'nin bir kısmı."
ESENLER'DE SU KESİNTİSİ YAŞAYACAK MAHALLELER
Esenler'de Namık Kemal, Davutpaşa, Yavuz Selim, Çiftehavuzlar, Mimar Sinan, Nene Hatun, Fevzi Çakmak ve Menderes mahalleleri.
Kaynak: Haber Merkezi