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SPOR Haberleri

Fenerbahçe’nin Devler Ligi yolundaki rakibi belli oldu

Fenerbahçe’nin Devler Ligi yolundaki rakibi belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Zabrze ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu kura çekimi yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde bir numaralı turnuvasının ikinci eleme turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi.

Lig aşamasından turnuvaya katılan Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze ile eşleşti.

İkinci eleme turu maçları, 21-22 ve 28-29 Temmuz'da oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Şampiyonlar Yolu

Mjallby (İsveç) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) / Inter Club d'Escaldes (Andorra)

Tre Fiori (San Marino) / Larne (Kuzey İrlanda) - Kızılyıldız (Sırbistan)

Sabah (Azerbaycan) / The New Saints (Galler) - Vardar (Kuzey Makedonya) / Kuopio (Finlandiya)

Klaksvik (Faroe Adaları) / Atert Bissen (Lüksemburg) - Kauno Zalgiris (Litvanya) / Drita (Kosova)

Aarhus (Danimarka) - Lech Poznan (Polonya)

Ararat-Armenia (Ermenistan) / Riga (Letonya) - Floriana (Malta) / Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)

Borac (Bosna Hersek) / Levski Sofya (Bulgaristan) - Vitebsk (Belarus) / Universitatea Craiova (Romanya)

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kairat (Kazakistan) / Sutjeska-Niksic (Karadağ)

Thun (İsviçre) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Vikingur (İzlanda) / Györ (Macaristan) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

Flora Tallinn (Estonya) / Iberia (Gürcistan) - Slovan Bratislava (Slovakya)

Petrocub (Moldova) / Egnatia (Arnavutluk) - Celje (Slovenya)

Kaynak: AA

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