A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak olan A Milli Takım'ın nihai kadrosu belli oldu. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlıların 35 kişilik geniş aday kadrosundan çıkarılan isimler açıklandı ve turnuvaya gidecek oyuncular belirlendi.
TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI KADROSU
Yapılan açıklama sonrası kırmızı-beyazlıların Dünya Kupası kadrosunda yer alan 26 isim şöyle:
Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır
Savunmacılar: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik
Orta Sahalar: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvetler: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün
ÇIKARILAN İSİMLER
Muhammed Şengezer
Ersin Destanoğlu
Atakan Karazor
Ahmetcan Kaplan
Mustafa Eskihellaç
Yusuf Sarı
Yusuf Akçiçek
Aral Şimsir
Demir Ege Tıknaz
A MİLLİ TAKIM'IN GRUBU
A Milli Takım; ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda boy gösterecek. Ay-yıldızlılar; ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda kozlarını paylaşacak.
