A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı

- Güncelleme Tarihi:

2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan A Milli Takım’ın turnuva kadrosu açıklandı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak olan A Milli Takım'ın nihai kadrosu belli oldu. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlıların 35 kişilik geniş aday kadrosundan çıkarılan isimler açıklandı ve turnuvaya gidecek oyuncular belirlendi.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI KADROSU

Yapılan açıklama sonrası kırmızı-beyazlıların Dünya Kupası kadrosunda yer alan 26 isim şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunmacılar: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta Sahalar: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvetler: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

ÇIKARILAN İSİMLER

Muhammed Şengezer

Ersin Destanoğlu

Atakan Karazor

Ahmetcan Kaplan

Mustafa Eskihellaç

Yusuf Sarı

Yusuf Akçiçek

Aral Şimsir

Demir Ege Tıknaz

A MİLLİ TAKIM'IN GRUBU

A Milli Takım; ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda boy gösterecek. Ay-yıldızlılar; ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda kozlarını paylaşacak.

Kaynak: Haber Merkezi

