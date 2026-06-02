KONYA Haberleri

Konya’daki bu güzergah 28 gün kapalı! Duyuru yapıldı

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Beyşehir Çevre Yolu üzerinde gerçekleştirilecek bakım ve montaj çalışmaları nedeniyle sürücülere önemli bir trafik uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre, belirli saatlerde yol trafiğe kapatılacak.

DEMİR KORKULUK VE KOMPOZİT KAPLAMA ÇALIŞMASI YAPILACAK

AKOM tarafından yapılan duyuruda, Sanayi Köprülü Kavşağı Üst Geçidi ile Aydınlık Köprülü Kavşağı Alt Geçidi arasında, Beyşehir Çevre Yolu'ndan Yeni İstanbul Yolu istikametine gidiş yönünde demir profil korkuluk tamiratı ve kompozit kaplama montajı çalışmaları gerçekleştirileceği bildirildi.

KAPATMA 30 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK

Çalışmalar kapsamında söz konusu güzergâhın 3 Haziran 2026 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında her gün gece 01.00 ile 06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacağı açıklandı. Yetkililer, çalışmaların güvenli şekilde tamamlanabilmesi için sürücülerin belirtilen saatlerde alternatif yolları kullanmalarını istedi.

SÜRÜCÜLERE ALTERNATİF GÜZERGÂH UYARISI

AKOM açıklamasında, trafik akışının olumsuz etkilenmemesi ve olası mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla sürücülerin alternatif güzergâhları tercih etmelerinin önem taşıdığı vurgulandı. Ayrıca yol kullanıcılarından trafik işaret ve işaretçilerine dikkatle uymaları istendi.

Yetkililer, çalışmalar süresince sürücülerin güncel trafik duyurularını takip etmelerinin faydalı olacağını belirtti.

(Ali Asım Erdem)

