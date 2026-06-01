Konya emniyet müdürü Koç’tan yunus ve atlı polislere ziyaret

Bekir Turan
Muhabir
Konya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, kent genelinde güvenlik hizmetlerini yürüten polis birimlerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Koç, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Şehit İsmail Yalçın Motosikletli Polis Timler Amirliği (Yunuslar) ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliğinde incelemelerde bulundu.

SAHADAKİ ÇALIŞMALAR YERİNDE İNCELENDİ

Ziyaret sırasında görev başındaki polislerle bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Koç, birimlerin yürüttüğü faaliyetleri yerinde değerlendirdi. Personelle sohbet eden Koç, ekiplerin çalışma koşulları ve yürütülen güvenlik hizmetleri hakkında bilgi aldı.

POLİS PERSONELİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında önemli sorumluluklar üstlenen polis ekiplerinin çalışmalarını takdir eden Koç, emniyet teşkilatının özveriyle görev yapan mensuplarına teşekkür etti. Güvenlik hizmetlerinin etkin şekilde sürdürülmesinde personelin fedakârlığının büyük önem taşıdığını ifade etti.

HALKIN GÜVENLİĞİ İÇİN 24 SAAT GÖREV BAŞINDA

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla gece gündüz görev yapan emniyet personelinin çalışmalarına dikkat çeken Koç, tüm personele görevlerinde başarılar dileyerek kolaylıklar temennisinde bulundu.

Öte yandan Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte huzur ve güven ortamının devamı için emniyet güçlerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

