Konya günlerce bu olayı konuştu! 3 çocuk annesi nerede? Kocası cinayeti böyle itiraf etmişti

Konya'nın Akşehir ilçesinde 2023 yılında kaybolan ve daha sonra eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ın ailesi, aradan geçen 35 aya rağmen kızlarının naaşına ulaşamadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik yeni çalışmalar yürütüleceğine ilişkin açıklamaları, acılı anne ve babayı yeniden umutlandırdı.

CİNAYETİ KOCASI İTİRAF ETMİŞTİ

Olay, 6 Temmuz 2023 tarihinde meydana geldi. Bir televizyon programında kayıp olarak aranan 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'ın ailesi, yıllarca şiddet gördüğünü öne sürdükleri eşi Tayfur Kılıç'ın genç kadını ortadan kaldırdığını iddia etti.

Eşinin kaybolmasına ilişkin çelişkili açıklamalarıyla dikkat çeken Tayfur Kılıç, Bedriye Kılıç'ın kaybolmasının 115. gününde cinayeti itiraf etti. 28 Ekim 2023 tarihinde tutuklanan Kılıç, cezaevine gönderildi. Zanlının cesedi attığını öne sürdüğü Akşehir Cankurtaran Mahallesi Harlak mevkiinde yapılan kapsamlı aramalarda ise herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Aradan geçen 35 aya rağmen Bedriye Kılıç'ın cesedi ya da herhangi bir kalıntısı bulunamadı.

"YAVRUMUN MEZARI OLSUN İSTİYORUM”

Kızının bulunmasını isteyen anne Sona Er, yaşadıkları acının tarif edilemez olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi. Tek isteğinin kızının mezarının bulunması olduğunu ifade eden Er, yıllardır belirsizlik içinde yaşadıklarını söyledi.

Baba Oktay Er de kızının naaşına ulaşmak için yeniden geniş çaplı arama yapılmasını talep etti. 35 aydır büyük bir acı yaşadıklarını dile getiren Er, hiç olmazsa kızına ait bir iz bulunarak bir mezar yapılmasını istediklerini belirtti.

Aile, Adalet Bakanlığı ve ilgili kurumların desteğiyle dosyanın yeniden ele alınmasını ve Bedriye Kılıç'ın akıbetinin tüm yönleriyle aydınlatılmasını bekliyor.

(Bekir Turan)