GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,000 TL
EURO
53,525 TL
STERLİN
61,994 TL
GRAM
6.757 TL
ÇEYREK
11.076 TL
YARIM
22.098 TL
CUMHURİYET
43.803 TL
KONYA Haberleri

Konya günlerce bu olayı konuştu! 3 çocuk annesi nerede? Kocası cinayeti böyle itiraf etmişti

Bekir Turan
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya günlerce bu olayı konuştu! 3 çocuk annesi nerede? Kocası cinayeti böyle itiraf etmişti

Konya'nın Akşehir ilçesinde 2023 yılında kaybolan ve daha sonra eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ın ailesi, aradan geçen 35 aya rağmen kızlarının naaşına ulaşamadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik yeni çalışmalar yürütüleceğine ilişkin açıklamaları, acılı anne ve babayı yeniden umutlandırdı.

Bedriye Kılıç'a ne oldu, cesedine ulaşıldı mı? Tayfur Kılıç cinayeti itiraf etti - 3

CİNAYETİ KOCASI İTİRAF ETMİŞTİ

Olay, 6 Temmuz 2023 tarihinde meydana geldi. Bir televizyon programında kayıp olarak aranan 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'ın ailesi, yıllarca şiddet gördüğünü öne sürdükleri eşi Tayfur Kılıç'ın genç kadını ortadan kaldırdığını iddia etti.

Eşinin kaybolmasına ilişkin çelişkili açıklamalarıyla dikkat çeken Tayfur Kılıç, Bedriye Kılıç'ın kaybolmasının 115. gününde cinayeti itiraf etti. 28 Ekim 2023 tarihinde tutuklanan Kılıç, cezaevine gönderildi. Zanlının cesedi attığını öne sürdüğü Akşehir Cankurtaran Mahallesi Harlak mevkiinde yapılan kapsamlı aramalarda ise herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Aradan geçen 35 aya rağmen Bedriye Kılıç'ın cesedi ya da herhangi bir kalıntısı bulunamadı.

"YAVRUMUN MEZARI OLSUN İSTİYORUM”

Kızının bulunmasını isteyen anne Sona Er, yaşadıkları acının tarif edilemez olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi. Tek isteğinin kızının mezarının bulunması olduğunu ifade eden Er, yıllardır belirsizlik içinde yaşadıklarını söyledi.

Baba Oktay Er de kızının naaşına ulaşmak için yeniden geniş çaplı arama yapılmasını talep etti. 35 aydır büyük bir acı yaşadıklarını dile getiren Er, hiç olmazsa kızına ait bir iz bulunarak bir mezar yapılmasını istediklerini belirtti.

Aile, Adalet Bakanlığı ve ilgili kurumların desteğiyle dosyanın yeniden ele alınmasını ve Bedriye Kılıç'ın akıbetinin tüm yönleriyle aydınlatılmasını bekliyor.

 

Bedriye Kılıç'ın cenazesine ait kalıntılar bulundu! - Son dakika Müge Anlı ile Tatlı Sert haberle...

 

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Bedriye Kılıç'ın cesedi 1 yıldır bulunamadı

(Bekir Turan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER