Konya’da kanlı biten tartışma! Bir gözünü kaybetmişti: Şüphelilerin “pes’’ dedirten paylaşımı ortaya çıktı

Konya'da geçen yıl 11 Kasım akşamı küfür nedeniyle husumetli iki grup arasında çıkan kavgada ağır yaralanan ve bir gözünü kaybeden Ali I.'a yönelik saldırıyla ilgili davada yeni gelişmeler yaşandı.

Olay sonrası tutuklanan ancak kısa süre sonra tahliye edilen iki sanık, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanırken, haklarında açılan davalara bir yenisi daha eklendi.

SALDIRI SONUCU BİR GÖZÜNÜ KAYBETTİ

İddiaya göre, 11 Kasım akşamı taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ali I.'ın başına demir cisimlerle vurulduğu, aldığı ağır darbeler nedeniyle ciddi şekilde yaralandığı ve bir gözünü kaybettiği belirtildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Muhammet H. İ. (20) ve Emirhan S.(19), "kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Ancak iki şüpheli yaklaşık 1,5 ay sonra tahliye edildi.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ YENİDEN TUTUKLANDILAR

Olayın kamuoyunda gündeme gelmesinin ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıkların tahliyesine itiraz etti. İtirazın kabul edilmesi üzerine Muhammet H.İ. ve Emirhan S. geçen ocak ayında yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

Şüpheliler hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede sanıkların her biri için 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

TEHDİT PAYLAŞIMLARI DA İDDİANAMEYE GİRDİ

Yargılama devam ederken, sanıklar hakkında bu kez "zincirleme şekilde birden fazla kişi ile tehdit" suçundan da yeni bir dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, sanıkların olay öncesinde Ali Ilgın'a canlı konum göndererek tehditlerde bulunduğu öne sürüldü.

İddianamede ayrıca, saldırının ardından sanıkların sosyal medya hesaplarından üzerlerinde kan bulunan tişörtlerle paylaşım yaptıkları, bu paylaşımlarda "Ne kadar birbirimizi yesek te birbirimizi yedirmeyiz', tahliye olmalarından sonra ise 'Birimiz erken çıktı, birimiz geç ama aynı suç aynı kader, dışarısı şahidiniz, tabi g...n yerse'' ifadelerini kullandıkları belirtildi.

Tahliyelerinin ardından yapılan başka bir paylaşımda ise tehdit içerdiği değerlendirilen mesajlara yer verildiği kaydedildi.

 

SABAH/TOLGA YANIK 

Kaynak: Haber Merkezi

