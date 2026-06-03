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KONYA Haberleri

Konya’da muhtara saldırı!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya’da muhtara saldırı!

Konya'nın Doğanhisar ilçesine bağlı Konakale Mahallesi Muhtarı Şaban Erdoğan'ın uğradığı saldırı ilçede büyük üzüntü ve tepkiye neden oldu. Olayın ardından Konya Muhtarlar Federasyonu tarafından yapılan açıklamada saldırı sert sözlerle kınanırken, faillerin adalet önünde hesap vermesi istendi.

MUHTARA YÖNELİK SALDIRI TEPKİ ÇEKTİ

Edinilen bilgilere göre Konakale Mahallesi Muhtarı Şaban Erdoğan, dün akşam saatlerinde saldırıya uğradı. Olayın ardından bölgedeki vatandaşlar ve muhtar camiası yaşananlara tepki gösterirken, saldırının aydınlatılması için yetkililerin çalışma başlattığı öğrenildi.

FEDERASYONDAN SERT AÇIKLAMA

Konya Muhtarlar Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, muhtarlara yönelik gerçekleştirilen her türlü şiddet eyleminin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Açıklamada, muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli bir görev üstlendiği belirtilerek saldırının yalnızca bir kişiye değil, kamu düzenine ve millet iradesine yönelik olduğu ifade edildi.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI VERİLDİ

Federasyon açıklamasında

"Doğanhisar Konakale Mahallesi Muhtarımız Sayın Şaban Erdoğan'ın dün akşam hain ve menfur bir saldırıya maruz kaldığını derin bir üzüntü ve büyük bir infialle öğrenmiş bulunmaktayız.

Milletimizin temsilcisi, devletimizin yereldeki en önemli kamu görevlilerinden biri olan Muhtarlarımıza yönelik gerçekleştirilen bu çirkin saldırıyı KONYA Muhtarlar Federasyonu olarak şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz.

Muhtarlarımız; devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi gören, kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi için gece gündüz fedakârca çalışan seçilmiş kamu görevlileridir. Bu nedenle Muhtarlarımıza yönelik her türlü saldırı, yalnızca bir kişiye değil, aynı zamanda devletimizin temsil ettiği kamu düzenine ve Milletimizin iradesine yönelmiş bir saldırıdır.

Saldırıya uğrayan kıymetli meslektaşımız Sayın Şaban Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini beklediğimizi ifade ediyoruz.

Hiçbir baskı, tehdit veya saldırı Muhtarlarımızı görevlerini yerine getirmekten alıkoyamayacaktır. Muhtarlarımız dün olduğu gibi bugün de devletimizin emrinde, aziz milletimizin hizmetinde kararlılıkla görev yapmaya devam edecektir.'' ifadelerini kullandı

 

 

(Meltem Aslan)

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