Konya’da milyonluk sevkiyat! Ünlü markaların logoları kullanılmış

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 01–31 Mayıs 2026 tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı.

PİYASA DEĞERİ 4,8 MİLYON TL'Yİ AŞIYOR

Gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda, piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon 807 bin TL olduğu değerlendirilen toplam 8 bin 200 adet gömlek ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili gerekli incelemeler başlatıldı.

2 ŞÜPHELİ İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Yakalanan 2 şüpheli şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili adli ve idari süreçlerin ilgili birimler tarafından takip edildiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi