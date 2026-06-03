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KONYA Haberleri

Konya’nın bir ilçesini sel vurdu! 200 kişilik ekip gönderildi

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya’nın bir ilçesini sel vurdu! 200 kişilik ekip gönderildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu yağışı, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık iki saat boyunca aralıksız devam eden yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak sular altında kalırken, çok sayıda ev, iş yeri ve garajda su baskınları meydana geldi.

İKİ SAATTE 21,4 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Akşehir Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre ilçeye iki saatlik sürede metrekareye 21,4 kilogram yağış düştü. Şiddetini kısa sürede artıran sağanak ve dolu yağışı nedeniyle yollar göle dönerken, bazı apartmanların bodrum katları ile iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Vatandaşlar, ev ve iş yerlerine dolan suları kendi imkânlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANDI

Yoğun yağış nedeniyle ilçenin çeşitli noktalarında ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşarken, su birikintileri günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ekipler, riskli bölgelerde güvenlik önlemlerini artırdı.

AFAD KOORDİNASYON KURULU TOPLANDI

Yaşanan su baskınlarının ardından Akşehir Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit başkanlığında İlçe AFAD Koordinasyon Kurulu toplandı. Toplantıya Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal, Konya AFAD İl Müdürü Ali İhsan Küpeş ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Görüşmede ilçedeki son durum değerlendirilirken, hasar gören bölgelerde yürütülecek çalışmalar ele alındı.

200 KİŞİLİK EKİP SAHADA GÖREV YAPIYOR

Su baskınlarına müdahale amacıyla Konya AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yaklaşık 200 personel Akşehir'e sevk edildi. Ekipler, su tahliyesi, temizlik ve hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdürürken, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için yoğun çaba harcıyor.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşları ani sel, su baskını ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

(Meltem Aslan) 

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