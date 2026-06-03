Konya İl Müdürü Duran Seçen’den Taşkent ilçe müdürlüğüne ziyaret

Konya İl Müdürü Duran Seçen, Taşkent İlçe Müdürlüğünü ziyaret ederek kurumda yürütülen çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen ziyarette, ilçedeki tarımsal faaliyetler ve devam eden projeler ele alındı.
TARIMSAL ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI
Ziyaret kapsamında Taşkent İlçe Müdürü Recep Özdemir ile bir araya gelen İl Müdürü Duran Seçen, ilçede sürdürülen tarımsal faaliyetler, üreticilere yönelik hizmetler ve devam eden projeler hakkında detaylı bilgi aldı. Özdemir, ilçede yürütülen çalışmaların son durumu hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.
DEVAM EDEN PROJELER DEĞERLENDİRİLDİ
İl Müdürü Seçen, kurum tarafından yürütülen projeleri ve sahadaki çalışmaları değerlendirerek, tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik yapılan faaliyetlerin önemine dikkat çekti. Ziyaret sırasında ilçenin tarımsal potansiyeli ve üreticilere sunulan destekler de görüşüldü.
PERSONELE BAŞARI DİLEĞİ
İncelemelerinin ardından kurum personeliyle de bir araya gelen İl Müdürü Duran Seçen, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.
(Bekir Turan)