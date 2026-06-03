Konyalılar dikkat! Bu yol yaklaşık 1 ay kapalı

Konya Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Beyşehir Çevre Yolu üzerinde gerçekleştirilecek bakım ve montaj çalışmaları nedeniyle sürücülere trafik uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, çalışmalar süresince belirli saatlerde yolun trafiğe kapatılacağı bildirildi.
BAKIM VE MONTAJ ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR
AKOM tarafından yapılan duyuruda, Sanayi Köprülü Kavşağı Üst Geçidi ile Aydınlık Köprülü Kavşağı Alt Geçidi arasında yer alan güzergâhta çalışma yürütüleceği belirtildi. Çalışmalar kapsamında demir profil korkuluk tamiratı ile kompozit kaplama montajı gerçekleştirilecek.
GECE SAATLERİNDE TRAFİĞE KAPATILACAK
Yetkililer, Beyşehir Çevre Yolu'ndan Yeni İstanbul Yolu istikametine gidiş yönündeki yol kesiminin 3 Haziran 2026 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında her gün gece 01.00 ile 06.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.
SÜRÜCÜLERE ALTERNATİF GÜZERGÂH ÇAĞRISI
Çalışmaların güvenli ve hızlı şekilde tamamlanabilmesi için sürücülerden belirtilen saatlerde alternatif güzergâhları kullanmaları istendi. Trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi ve olası mağduriyetlerin yaşanmaması adına sürücülerin yönlendirmelere uymalarının önem taşıdığı vurgulandı.
TRAFİK İŞARETLERİNE DİKKAT EDİN
AKOM açıklamasında, çalışma alanında bulunan trafik işaretleri ve görevli personelin yönlendirmelerine dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Yetkililer ayrıca sürücülerin yol durumu ve trafik düzenlemelerine ilişkin güncel duyuruları takip etmelerinin faydalı olacağını ifade etti.
Beyşehir Çevre Yolu'nda bir ay boyunca sürecek çalışmalar nedeniyle özellikle gece saatlerinde seyahat edecek sürücülerin güzergâh planlamalarını önceden yapmaları tavsiye edildi.