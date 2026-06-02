Konya’nın bu ilçesini sel vurdu! Ev ve işyerlerini su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı kuvvetli yağış uyarılarının ardından, Konya'nın bazı ilçelerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.
Yağışların en yoğun hissedildiği ilçelerden biri olan Akşehir'de kısa sürede etkisini artıran yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi.
Ev ve işyerlerini su bastı!
Özellikle ilçe merkezindeki bazı evlerin giriş katları ile işyerleri su altında kalırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken, ekipler de olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalarına devam ediyor.
Muhtardan uyarı
Yaşanan su baskınlarının ardından Yeni Mahalle Muhtarı Osman Yiğit, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Yiğit, 'Durumu ilgili tüm kurumlara bildirdik. KOSKİ, belediye ve diğer ekipler sahada yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Hepimiz el birliğiyle sorunun giderilmesi için mücadele ediyoruz. Karşılaştığınız arıza ve olumsuzlukları yetkililere bildirmenizi rica ediyoruz. Ancak ekiplerin aynı anda tüm noktalara yetişmesi mümkün olmayabiliyor' dedi.