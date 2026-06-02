GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,999 TL
EURO
53,399 TL
STERLİN
62,030 TL
GRAM
6.645 TL
ÇEYREK
10.886 TL
YARIM
21.539 TL
CUMHURİYET
42.945 TL
KONYA Haberleri

Konya’nın bu ilçesini sel vurdu! Ev ve işyerlerini su bastı

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’nın bu ilçesini sel vurdu! Ev ve işyerlerini su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı kuvvetli yağış uyarılarının ardından, Konya'nın bazı ilçelerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

Yağışların en yoğun hissedildiği ilçelerden biri olan Akşehir'de kısa sürede etkisini artıran yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Ev ve işyerlerini su bastı!

Özellikle ilçe merkezindeki bazı evlerin giriş katları ile işyerleri su altında kalırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken, ekipler de olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Muhtardan uyarı

Yaşanan su baskınlarının ardından Yeni Mahalle Muhtarı Osman Yiğit, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Yiğit, 'Durumu ilgili tüm kurumlara bildirdik. KOSKİ, belediye ve diğer ekipler sahada yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Hepimiz el birliğiyle sorunun giderilmesi için mücadele ediyoruz. Karşılaştığınız arıza ve olumsuzlukları yetkililere bildirmenizi rica ediyoruz. Ancak ekiplerin aynı anda tüm noktalara yetişmesi mümkün olmayabiliyor' dedi.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER