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KONYA Haberleri

Konya’da müftülüklerde görev değişimi! Peş peşe atamalar yapıldı

Bekir Turan
Muhabir

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Konya’da müftülüklerde görev değişimi! Peş peşe atamalar yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan atama kararları kapsamında Konya'da il ve ilçe müftülüklerinde önemli görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Kararlar doğrultusunda hem ilçe müftülüklerinde hem de Konya İl Müftü Yardımcılıklarında yeni görevlendirmeler yapıldı.

Meram, Seydişehir, Karapınar ve Kulu'da yeni isimler

Atama kararları kapsamında Manisa İl Müftü Yardımcısı Cahit Küçükyıldız, Konya Meram İlçe Müftüsü olarak görevlendirildi.

Seydişehir İlçe Müftüsü Fatih Koç ise Karapınar İlçe Müftülüğüne atanırken, Antalya Korkuteli İlçe Müftüsü Mustafa Kızmaz da Seydişehir İlçe Müftüsü oldu.

Kulu İlçe Müftüsü Muhsin Yıldız, Uşak'ın Banaz ilçesine müftü olarak atanırken, boşalan göreve Niğde İl Müftü Yardımcısı Kadir Atay getirildi.

Konya İl Müftü Yardımcılıklarında değişim

Yeni düzenleme kapsamında Konya İl Müftü Yardımcılıklarında da dikkat çeken değişiklikler yaşandı.

Konya İl Müftü Yardımcısı Kuddusi Uysal, Adana İl Müftü Yardımcılığı görevine atanırken, Hüseyin Avni Böge ise Mersin İl Müftü Yardımcılığı görevine getirildi.

Öte yandan Konya İl Müftü Yardımcısı Betül Şimşek Öztürk, Konya Merkez Vaizi olarak görevlendirildi.

Boşalan kadrolara yeni atamalar yapıldı

Görev değişikliklerinin ardından boşalan Konya İl Müftü Yardımcılığı kadrolarına da yeni isimler atandı.

Hamamözü İlçe Müftüsü Nazım Tophan, Karabük İl Müftü Yardımcısı Merve Yumlu ve Tavşanlı İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, Konya İl Müftü Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Yapılan atamalarla birlikte Konya'daki müftülük teşkilatında yeni dönemin başlaması bekleniyor.

(Bekir Turan)

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Yorumlar
  • V
    Vatandaş
    20 saat önce

    Meram müftüsünün gittiği iyi olmuş biz memnun değildik. Hakkımızı helal etmiyoruz

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