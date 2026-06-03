Konya’nın 31 ilçesini tamamen esir alacak! Bu saat aralığına dikkat!

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Konya ve 31 ilçesi için güncel hava tahmin raporlarını paylaştı. Buna göre Konya’da sağanak etkili olacak. Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İşte Konya hava durumu

Konya'daki sıcakların ardından kuvvetli yağış geliyor. Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İşte Konya hava durumu BU 3 GÜNE DİKKAT! KUVVETLİ GELİYOR Konya ve ilçeleri için hava tahmin raporu paylaşıldı. Buna göre Konya'da 03 Haziran Çarşamba (bugün) gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Beraberinde 04 Mayıs Perşembe günü ve 05 Haziran Cuma günü sağanak yağışlı geçecek. Kara bulutlar 31 ilçenin tamamını esir alacak. BU SAAT ARALIĞINA DİKKAT! Konya'nın 31 ilçesinde ise yağış, 03 Haziran Çarşamba günü (Bugün) günü etkisini gösterecek. Meteoroloji tahminlerine göre ilçelerde sağanak yağmur, sabah saat 12.00'de başlayacak ve 18.00'e kadar devam edecek. VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI Meteoroloji yetkilileri, ani yağışların oluşturabileceği su baskınlarına karşı özellikle düşük kotlu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Ayrıca, dışarıda vakit geçireceklerin şemsiye ve yağmurluklarını yanlarında bulundurmaları tavsiye edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 28°. Yarın için Konya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 28°. Cuma Konya hava durumu Ani Şiddetli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 29°. Cumartesi Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°. Pazar Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. (Berna Ata)

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