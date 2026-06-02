Konya belediyesi duyurdu! Personel alımı yapılacak

Konya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım kadrosunu güçlendirmek amacıyla 45 vatman adayı alımı yapacağını açıkladı. Tramvay sürücüsü olarak görev alacak personeller için başvurular 2-3 Haziran tarihlerinde çevrim içi olarak kabul edilecek.

BAŞVURULAR SADECE ONLİNE YAPILACAK

Belediye tarafından yapılan duyuruya göre adaylar, başvurularını yalnızca Konya Büyükşehir Belediyesi İş Başvuru Portalı üzerinden gerçekleştirebilecek. Şahsen ya da farklı yöntemlerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Başvuru süreci 2 ve 3 Haziran tarihlerinde tamamlanacak.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Vatman adaylarının en az ön lisans mezunu olması, B sınıfı sürücü belgesine sahip bulunması ve geçerli bir psikoteknik belgesi sunması gerekiyor. Ayrıca adayların Selçuklu, Meram veya Karatay ilçelerinde ikamet etmesi, vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilmesi ve 2 Haziran 1996 veya sonrasında doğmuş olması şartları aranıyor.

RAYLI SİSTEMLER MEZUNLARINA AVANTAJ

Raylı Sistemler Makinistliği, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi ile Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik bölümlerinden mezun olan adaylar değerlendirme sürecinde öncelikli olarak ele alınacak. Belediye, ilgili alanlarda eğitim almış adayların tercih sebebi olacağını belirtti.

EĞİTİM VE SINAV SÜRECİ UYGULANACAK

Başvuruların incelenmesinin ardından uygun bulunan adaylar mülakata davet edilecek. Mülakatlarda başarılı olanlar ise toplam 744 saatlik vatmanlık eğitim programına katılacak. Eğitim sürecinin sonunda gerçekleştirilecek teorik ve uygulamalı sınavlarda başarılı olan adaylar, Konya'da tramvay sürücüsü olarak görev yapmaya hak kazanacak.

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(Meltem Aslan)