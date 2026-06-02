GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,026 TL
EURO
53,469 TL
STERLİN
61,992 TL
GRAM
6.648 TL
ÇEYREK
10.891 TL
YARIM
21.715 TL
CUMHURİYET
42.964 TL
KONYA Haberleri

Konya belediyesi duyurdu! Personel alımı yapılacak

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya belediyesi duyurdu! Personel alımı yapılacak

Konya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım kadrosunu güçlendirmek amacıyla 45 vatman adayı alımı yapacağını açıkladı. Tramvay sürücüsü olarak görev alacak personeller için başvurular 2-3 Haziran tarihlerinde çevrim içi olarak kabul edilecek.

BAŞVURULAR SADECE ONLİNE YAPILACAK

Belediye tarafından yapılan duyuruya göre adaylar, başvurularını yalnızca Konya Büyükşehir Belediyesi İş Başvuru Portalı üzerinden gerçekleştirebilecek. Şahsen ya da farklı yöntemlerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Başvuru süreci 2 ve 3 Haziran tarihlerinde tamamlanacak.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Vatman adaylarının en az ön lisans mezunu olması, B sınıfı sürücü belgesine sahip bulunması ve geçerli bir psikoteknik belgesi sunması gerekiyor. Ayrıca adayların Selçuklu, Meram veya Karatay ilçelerinde ikamet etmesi, vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilmesi ve 2 Haziran 1996 veya sonrasında doğmuş olması şartları aranıyor.

RAYLI SİSTEMLER MEZUNLARINA AVANTAJ

Raylı Sistemler Makinistliği, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi ile Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik bölümlerinden mezun olan adaylar değerlendirme sürecinde öncelikli olarak ele alınacak. Belediye, ilgili alanlarda eğitim almış adayların tercih sebebi olacağını belirtti.

EĞİTİM VE SINAV SÜRECİ UYGULANACAK

Başvuruların incelenmesinin ardından uygun bulunan adaylar mülakata davet edilecek. Mülakatlarda başarılı olanlar ise toplam 744 saatlik vatmanlık eğitim programına katılacak. Eğitim sürecinin sonunda gerçekleştirilecek teorik ve uygulamalı sınavlarda başarılı olan adaylar, Konya'da tramvay sürücüsü olarak görev yapmaya hak kazanacak.

DETAYLAR İÇİN; TIKLAYINIZ 

(Meltem Aslan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER