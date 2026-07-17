Konya’da markette yangın paniği! İki kişi hastanelik oldu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan bir marketin yemek hazırlama bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangına müdahale ederken yaralandılar

Olay, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir marketin yemek yapılan bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden 2 kişi, yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.

Bu sırada birinin vücudunda oluşan yanık nedeniyle yaralanırken, bir diğer kişi ise yoğun dumandan etkilendi.

İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bölgede gerekli güvenlik önlemlerini alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı iki kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi