GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,108 TL
EURO
53,706 TL
STERLİN
63,539 TL
GRAM
6.038 TL
ÇEYREK
10.010 TL
YARIM
19.801 TL
CUMHURİYET
39.209 TL
KONYA Haberleri

Konya’da AK Partili başkan affını istedi!

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da AK Partili başkan affını istedi!

AK Parti Cihanbeyli Kadın Kolları Başkanı Hafize Sucu, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldığını açıkladı. Sucu, kamuoyuna yaptığı açıklamayla kararını duyurdu.

Sağlık sorunları nedeniyle görevi bıraktı

Hafize Sucu, yaptığı açıklamada bir süredir sağlık problemleri yaşadığını belirterek, büyük bir onur ve gururla yürüttüğü AK Parti Cihanbeyli Kadın Kolları Başkanlığı görevinden ayrılma kararı aldığını ifade etti.

Teşkilat mensuplarına teşekkür etti

Görev süresi boyunca kendisine destek olan teşkilat mensuplarına teşekkür eden Sucu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir süredir yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle, büyük bir onur ve gururla yürüttüğüm AK Parti Cihanbeyli Kadın Kolları Başkanlığı görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum. Bu görevi bana layık gören büyüklerime, birlikte omuz omuza çalıştığım yol arkadaşlarıma ve her zaman yanımda olan tüm dava arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Görevim boyunca ilçemize ve teşkilatımıza hizmet edebilmek benim için büyük bir şeref oldu."

"Birlik ve beraberliğimiz daim olsun"

Açıklamasının sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Hafize Sucu, "Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı.

(Berna Ata)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER