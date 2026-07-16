Konya’da AK Partili başkan affını istedi!

AK Parti Cihanbeyli Kadın Kolları Başkanı Hafize Sucu, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldığını açıkladı. Sucu, kamuoyuna yaptığı açıklamayla kararını duyurdu.

Sağlık sorunları nedeniyle görevi bıraktı

Hafize Sucu, yaptığı açıklamada bir süredir sağlık problemleri yaşadığını belirterek, büyük bir onur ve gururla yürüttüğü AK Parti Cihanbeyli Kadın Kolları Başkanlığı görevinden ayrılma kararı aldığını ifade etti.

Teşkilat mensuplarına teşekkür etti

Görev süresi boyunca kendisine destek olan teşkilat mensuplarına teşekkür eden Sucu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir süredir yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle, büyük bir onur ve gururla yürüttüğüm AK Parti Cihanbeyli Kadın Kolları Başkanlığı görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum. Bu görevi bana layık gören büyüklerime, birlikte omuz omuza çalıştığım yol arkadaşlarıma ve her zaman yanımda olan tüm dava arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Görevim boyunca ilçemize ve teşkilatımıza hizmet edebilmek benim için büyük bir şeref oldu."

"Birlik ve beraberliğimiz daim olsun"

Açıklamasının sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Hafize Sucu, "Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı.

(Berna Ata)