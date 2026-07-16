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KONYA Haberleri

Karatay Bölgesel Duatlon Müsabakalarına ev sahipliği yaptı

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Karatay Bölgesel Duatlon Müsabakalarına ev sahipliği yaptı
Karatay Belediyesi, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 2026 TTF Bölgesel Ligi 7. Bölge 2. Etap Duatlon Müsabakası gerçekleştirildi. Farklı illerden sporcuların katıldığı organizasyon, çekişmeli mücadelelere sahne oldu.

Karatay Saraçoğlu Spor Tesisleri'nde düzenlenen organizasyona Türkiye Triatlon Federasyonu Asbaşkanı Ali Baş, Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Şevik, Karatay Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Özçelik ile sporcular ve aileleri katıldı.

Türkiye Triatlon Federasyonu'nun 2026 faaliyet programı kapsamında düzenlenen organizasyona Konya'nın yanı sıra Mersin, Niğde, Aksaray ve Karaman'dan sporcular katıldı. Sporcular, kategorilerine göre belirlenen parkurlarda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

KOŞU VE BİSİKLET ETAPLARINDA KIYASIYA MÜCADELE

Müsabakalar; sporcular, antrenörler ve ailelerin yoğun ilgisiyle takip edildi. Sporcuların ortaya koyduğu performanslar izleyenlerden alkış aldı.

Sabah saatlerinde başlayan müsabakalarda sporcular parkura çıktı. Yıldız, Genç, Elit ve Yaş Grubu kategorilerinde sporcular 5 kilometre koşu, 20 kilometre bisiklet ve 2,5 kilometre koşudan oluşan parkurda yarışırken, M1, M2 ve M3 kategorilerinde ise yaş gruplarına uygun mesafelerde mücadele etti. Gün boyu süren çekişmeli yarışların ardından müsabakalar başarıyla tamamlandı.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Tören, protokol üyeleri, sporcular ve antrenörlerin günün anısına çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

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