Konya’da 15 Temmuz’un 10. yılında anma yürüyüşü düzenlendi

Konya’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 10. yılı dolayısıyla anma yürüyüşü düzenlendi. Mehter Takımı’nın eşlik ettiği kortej yürüyüşünde Konya protokolü, emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerinin motorize timleri de yer aldı.
15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü kapsamında hazırlanan özel etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirilen yürüyüş, Kılıçarslan Şehir Meydanı'ndan başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, marşlarıyla yürüyüşe eşlik etti.
Vatandaşlardan yoğun katılım
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği anma yürüyüşünde, 15 Temmuz şehitleri rahmet ve minnetle anılırken, gazilere duyulan şükran ifade edildi. Türk bayraklarının taşındığı yürüyüşte birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.
Anma yürüyüşünde Konya protokolü ile birlikte emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerine bağlı motorize timler de kortejde yer aldı. Türk bayraklarının dalgalandırıldığı yürüyüşte, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.
Kortej yeniden Kılıçarslan Meydanı'na ulaştı
Kılıçarslan Şehir Meydanı'ndan başlayan anma yürüyüşü, Alaaddin Bulvarı güzergâhı üzerinden devam etti. Vatandaşların katılımıyla gerçekleşen kortej, yürüyüşün ardından yeniden Kılıçarslan Şehir Meydanı'na ulaştı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”