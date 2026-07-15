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KONYA Haberleri

15 Temmuz darbe girişiminde şehit ve gazi olan Konyalılar

15 Temmuz darbe girişiminde şehit ve gazi olan Konyalılar

FETÖ, bundan 10 yıl önce 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminde bulundu.

Türk demokraki tarihinin en kanlı günlerinden biri olan darbe girişiminde asker ve sivil 253 kişi şehit oldu, 2 bin 196 kişi ise yaralandı.

FETÖ'nün hain darbesi sırasında iki Konyalı polis memuru şehit olurken, 14 Konyalı vatandaş ise gazi oldu.

İşte şehit ve gazi olan Konyalılar:

1. Muhsin Kiremitçi Emniyet Mensubu (Komiser Yardımcısı) Şehit

2. Fırat Bulut Emniyet Mensubu (Polis Memuru) Şehit

3. Uğur Gencay Oğuz Emniyet Mensubu (Polis Memuru) Gazi

4. Halit Şener Sivil Gazi

5. Metin Ayvaz Sivil Gazi

6. Bayram Korkmaz Sivil Gazi

7. Muhammed Cihad Akkaya Sivil Gazi

8. Seval Tavlan Sivil Gazi

 9. Çetin Yıldız Sivil Gazi

 10. Ramazan Gök Sivil Gazi

 11. Mustafa Türkel Sivil Gazi

12. İbrahim Özen Sivil Gazi

 13. Mesut Ay Sivil Gazi

 14. Recep Kara Sivil Gazi

 15. Ömer Faruk Çatal Sivil Gazi

 16. Hüseyin Öztürk Sivil Gazi

Kaynak: Haber Merkezi

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