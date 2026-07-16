GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,109 TL
EURO
53,804 TL
STERLİN
63,743 TL
GRAM
6.050 TL
ÇEYREK
10.030 TL
YARIM
19.842 TL
CUMHURİYET
39.289 TL
GÜNCEL Haberleri

Bakan Kurum’un ismi Malatya’da bir caddeye verildi

Bakan Kurum’un ismi Malatya’da bir caddeye verildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ismi, Büyükşehir Belediyesince Malatya’da bir caddeye verildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclis'inin bu haftaki toplantısında Saray Mahallesi'nde yer alan ve deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarıyla Malatya'nın en gözde caddesi haline gelen ‘İstanbul Pasajı Sokağı'nın isminin değiştirilmesi teklifi ele alındı.

AK Parti, MHP, CHP ve bağımsız meclis üyelerinin oy birliği ile aldığı kararla, ‘İstanbul Pasajı Sokağı'nın adı, ‘Murat Kurum Caddesi' olarak değiştirildi.

Başkan Er: 'İstiklal caddesi gibi olacak' demiştik

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er Meclis toplantısında açıklama yaptı.

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un şehrimizin yeniden inşasında inanılmaz katkıları, çözümcü ve pratik yaklaşımı oldu. Bu sayede şehrimizin yeniden ayağa kalkmasında büyük mesafeler aldık. Saray Mahallemiz, en prestijli mahallemiz olacak." diyen Samir Er, "Caddelerimizi genişlettik, yeni yol ve akslar açıldı. Malatya'ya yakışır alanlar oluşturuyoruz. Daha önce kamuoyuna yaptığımız açıklamada ‘Saray Mahallesi, İstiklal Caddesi gibi olacak' demiştik. O minvalde bir çalışma var. Bu caddeye, Malatya'mızın yeniden ayağa kalkmasında büyük emek ve katkıları olan Murat Kurum bakanımızın ismini vermek ve bu emeği taçlandırmak istedik. Bakanımızın Malatya'mızın yeniden ayağa kalkmasında çok büyük emekleri var. Bu anlamda kendimize yakışanı yaptık” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum: Malatya'mızın vefası yine gönlümüze dokundu

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum Malatyalılara teşekkür etti:

"Malatya'mızın vefası yine gönlümüze dokundu. Daha önce layık görüldüğüm fahri hemşehrilik beratı, Malatya ile aramızdaki gönül bağımızın en kıymetli nişanelerinden biri olmuştu. Bugün ismimin bu güzel şehrimizin yeniden hayat bulan caddelerinden birine verilmesi de aynı şekilde benim için büyük bir onur ve derin bir vefa anlamı taşıyor."

"Kararın oy birliğiyle alınması beni ayrıca sevindirdi”

Bakan Kurum, kararın oy birliği ile alınmasının önemine de dikkat çekerek, "Bu kararın Malatya Büyükşehir Belediye Meclisimizce oy birliğiyle alınması ise beni ayrıca sevindirdi. Başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er olmak üzere, meclis üyelerimize ve tüm hemşehrilerime kalpten teşekkür ediyorum. Bu güzel şehre ve hemşehrilerimize daha nice hizmetler yapabilmeyi diliyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 2024 yılı Kasım ayında alınan kararla Bakan Kurum, Malatya'nın fahri hemşehrisi ilan edilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER