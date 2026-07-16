Haluk Levent ve 13 kişi tutuklandı

Ahbap Derneği soruşturmasında aralarında Haluk Levent’in de bulunduğu 19 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Levent’in yanı sıra iddiaların odağındaki asistanı Yeliz Kaya ve avukat Ece Güner de dahil 14 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dernek başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu 24 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. 23 şüpheli sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 23'ü, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 19 kişi tutuklama talebiyle, 6 kişi ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.



Haluk Levent'in tutuklamaya sevk yazısı da ortaya çıktı. Yazıda, "Yardımların şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde yönetildiğine ya da sarf edildiğine dair kuvvetli şüphe içeren emarelerin belirdiği, bu şüphe ve delillerin, gerek şüphelinin şahsi zaafları ve ekonomik durumu gerekse de ikmal olunan MASAK raporunda yapılan tespitler neticesinde kuvvetlendiği." ifadeleri yer aldı.

Savcılık, Zafer Yay, Emrah Gödeniler, Şehmus Baştuğ, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Abdülcevat Özkan, Kemal Öztünç, Erhan Dökmeci, Yusuf Can Ertit, İlker Çetin, Yeliz Kaya, Ece Güner, Sevda Kurt, Nurdan Eriş, Gonca Akdemir, Ali Barış Kaya, Müge Sözen Küçük ve Recep Sancak'ı tutuklamaya sevk etti.

Sulh ceza hakimliği, gece yarısı Haluk Levent, Yeliz Kaya, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Öztünç, Şehmus Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeniler, Zafer Yay, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu'nun tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan, jandarma ekiplerince gözaltına alınan 17 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 12 Temmuz'da Bursa'da gözaltına alındı. İstanbul'a getirilen Levent'e "Dernekler Kanunu'na muhalefet”, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve "örgüt üyeliği” suçlamaları yöneltildi.

Soruşturmada, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından toplanan bağışların kullanımı ve dernek çalışanları arasındaki yüksek tutarlı para transferleri inceleniyor. Dosyaya yansıyan iddialar arasında, bazı çalışanların banka hesaplarının para transferlerinde kullanılması ve yüksek miktarlarda bahis işlemi yapılması da bulunuyor. Haluk Levent ise emniyetteki ifadesinde kendisine yöneltilen bazı iddiaları reddetti. Operasyonda toplam gözaltı sayısı ise 38 oldu.

İDDİALAR NE?

Dosyaya yansıyan ifadelerde Sevda Kurt adlı şüpheli, Haluk Levent tarafından yaklaşık 90 milyon lira zarara uğratıldığını öne sürdü. Kurt'un farklı tarihlerde Levent'in yönlendirdiği hesaplara yüksek tutarlarda para gönderdiği, adresindeki aramada ise Levent tarafından imzalandığı belirtilen 1 milyon 750 bin dolarlık borç tutanağının bulunduğu iddia edildi. Ayrıca avukat Ece Güner de ifadesinde Levent'e toplam 1 milyon 570 bin dolar borç verdiğini ve bu paranın büyük bölümünü geri aldığını iddia etti.

Kaynak: DHA