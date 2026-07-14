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Korku dolu anlar! Eşine sinirlenince evi ateşe verdi

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Korku dolu anlar! Eşine sinirlenince evi ateşe verdi
Antalya’da ailevi sorunları nedeniyle bir süredir oğlunun yanında kalan ve uzaklaştırma kararı aldıran eşine sinirlenen yaşlı adam evini yakmaya çalıştı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 5932 Sokak üzerinde bulunan müstakil bir gecekondu da meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, isminin Ayhan olduğu öğrenilen yaşlı adam ile eşinin arasında bir süredir sorunlar yaşanması nedeniyle yaşlı kadının oğlu, annesini yanına aldı. Sık sık yan evde yaşayan oğlunun yanında kalan ve eve almadığı eşi ile tartışan yaşlı adam, bugün oğlu ve eşinin kendisi hakkında uzaklaştırma ve evi boşaltma kararı aldığını öğrendi.

Kendisini kilitleyip evi ateşe verdi

Kararı kendisine bildirmek üzere adrese gelen polis ekiplerini görünce kendisini evin içerisine kilitleyen yaşlı adam, evi ateşe vereceğini söyledi. Mutfakta bulunan tüpü açan adam, topladığı poşetlerde karton atıkları ateşe verdi. Kısa sürede içeriyi dumanlar kaplarken, Ayhan isimli şahıs polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen kapıyı açmadı. Bunun üzerine adreste bulunan polis ekibi kapıyı kırarak içeri girdi.

Yaşlı adam polis ekibi tarafından gözaltına alınırken, kısa sürede adrese gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Gözyaşları içinde izledi

İtfaiye ekipleri evin mutfak kısmındaki yangını kısa sürede söndürürken, evinin yandığını gören yaşlı kadın ise gözyaşlarına hakim olamadı. Ağlayarak itfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmasını izleyen yaşlı kadını, oğlu ve yakınları teselli etti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan yaşlı adam ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

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