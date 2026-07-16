Halkapınar’da kiraz hasadı öncesi pestisit denetimleri başladı

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Halkapınar'da kiraz hasat sezonu öncesinde yürütülen pestisit denetimlerine ilişkin açıklamada bulundu. Tüketici sağlığının korunması ve kalıntısız üretimin teşvik edilmesi amacıyla ilçe genelindeki kiraz bahçelerinde hasat öncesi numune alma çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.
HASAT ÖNCESİ NUMUNELER LABORATUVARA GÖNDERİLİYOR
Halkapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında, kiraz bahçelerinden alınan numuneler laboratuvar analizine gönderiliyor. Yapılacak analiz sonuçlarına göre gerekli işlemler yürütülürken, hatalı ilaçlamanın önüne geçilmesi ve ürünlerin güvenli şekilde tüketiciye ulaştırılması hedefleniyor.
ÜRETİCİLERE İLAÇLAMA SÜRESİ UYARISI
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere ilaçlama ile hasat arasındaki bekleme süresine titizlikle uyulması gerektiğini hatırlattı. Açıklamada, Halkapınar kirazının kalitesini ve güvenilirliğini korumak amacıyla denetimlerin hasat dönemi boyunca sürdürüleceği belirtilirken, "Geleceğin tarımını inşa ederken, topraktan sofraya uzanan her adımda güvenliği ve bilimi esas alıyoruz." mesajına da yer verildi.
(Cumali Özer)