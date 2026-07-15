Konya STK Platformu: “Hiçbir güç milletimizin iradesinin üzerinde değildir’’

​Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kapsamlı basın bildirisinde, milli irade, aile kurumu ve milli-manevi değerlere sahip çıkma çağrısında bulundu.

Platform, "Bu Vatan Bizim” başlığıyla yayımladığı açıklamada, 15 Temmuz ruhunun yalnızca anma programlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, toplumsal birlik ve beraberliğin korunmasının önemine dikkat çekti.

"15 Temmuz, milletin iradesinin zaferidir”

Bildiride, 15 Temmuz 2016 gecesinde Türk milletinin tanklara, silahlara ve darbeci zihniyete karşı tarihi bir direniş sergilediği belirtilerek, o gecenin yalnızca bir darbe girişiminin engellenmesi değil, aynı zamanda milli iradenin hiçbir vesayet odağına teslim edilmeyeceğinin tüm dünyaya ilanı olduğu ifade edildi.

Platform, 10. yıl dönümünde de darbeci anlayışın, vesayet girişimlerinin ve milli egemenliği hedef alan her türlü illegal yapılanmanın karşısında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

"Tehditler sadece silahla gelmiyor”

Açıklamada, milletleri hedef alan saldırıların yalnızca silah ve darbelerle sınırlı olmadığına dikkat çekilerek, aile yapısını, inançları, ahlaki değerleri, kültürel hafızayı ve genç nesilleri hedef alan kültürel ve sosyal yönlendirmelerin de uzun vadede toplumun direncini zayıflatmayı amaçladığı ifade edildi.

Bu nedenle toplumun temel değerlerini aşındırabilecek gelişmeler karşısında sessiz kalınmasının sorumsuzluk olacağı vurgulandı.

Çocuklar ve gençlere yönelik etkinliklere tepki

Konya STK Platformu, son dönemde özellikle çocuklar ve gençler üzerinden yürütülen bazı kültürel ve sanatsal faaliyetlere yönelik eleştirilerde bulundu.

Açıklamada, kamuoyunda tartışma konusu olan bazı organizasyonların çocuklar üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği öne sürülerek, bu tür etkinliklerin çocukların gelişim süreçleri üzerindeki etkilerinin dikkate alınması gerektiği ifade edildi. Platform, çocukların ideolojik ve ticari yönlendirmelerden uzak, aile kurumunun rehberliğinde yetişmesi gerektiğini savundu.

Üniversitelerdeki görüntülere de değinildi

Basın bildirisinde son yıllarda bazı üniversitelerin mezuniyet törenlerinde yaşanan ve toplumun bir kesimi tarafından eleştirilen görüntülere de yer verildi.

Platform, üniversitelerin ilim, irfan, ahlak ve medeniyet bilincinin üretildiği kurumlar olması gerektiğini belirterek, mezuniyet sevincinin toplumsal değerleri inciten görüntülerle gölgelenmemesi gerektiğini ifade etti.

"Hiç kimse inancı nedeniyle ötekileştirilemez”

Bildiride, hukuk devleti vurgusu yapılarak hiçbir vatandaşın inancı, başörtüsü, dini düşüncesi veya değerleri nedeniyle ötekileştirilemeyeceği, susturulamayacağı ve hedef gösterilemeyeceği belirtildi.

Gerçek çoğulculuğun, herkesin temel hak ve özgürlüklerinin güvence altında olduğu bir toplumsal düzenle mümkün olduğu ifade edildi.

Şehitler rahmetle anıldı

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, açıklamasının sonunda 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle andı, gazilere şükranlarını sundu.

Platform, milletin birliğine, devletin bekasına, aile kurumuna ve milli-manevi değerlere yönelik her türlü tehdidin karşısında olmaya devam edeceklerini belirterek, kamuoyuna "Bu Vatan Bizim” mesajını yineledi.

Kaynak: Haber Merkezi