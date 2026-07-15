Sarayönü’nde biçerdöver kontrolleri aralıksız devam ediyor

Konya'nın Sarayönü ilçesinde hububat hasat sezonunun başlamasıyla birlikte biçerdöver denetimleri hız kazandı. Sarayönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, ürün kayıplarının en aza indirilmesi ve güvenli hasadın sağlanması amacıyla kontrollerini titizlikle sürdürüyor.
BİÇERDÖVERLER TEK TEK KONTROL EDİLİYOR
Gerçekleştirilen denetimlerde biçerdöverlerin teknik yeterliliği, dane kaybı oranı, operatör belgeleri ve yangın söndürme ekipmanlarının uygunluğu kontrol ediliyor. Ekipler, hasat çalışmalarının teknik kurallara uygun şekilde gerçekleştirilmesi için sahada incelemelerde bulunuyor.
YANGIN RİSKİNE KARŞI ÜRETİCİLER BİLGİLENDİRİLİYOR
Denetimler kapsamında üreticiler ve biçerdöver operatörleri, hasat sırasında dikkat edilmesi gereken teknik kurallar ile yangın riskine karşı alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendiriliyor.
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, üreticilerin emeğinin korunması, ürün kayıplarının en aza indirilmesi ve güvenli, verimli bir hasat sezonuna katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.
(Bekir Turan)