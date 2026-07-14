Konya’da polis merkezindeki bıçaklı cinayet davasında YENİ GELİŞME!

Konya’da, polis merkezinde taciz iddiasıyla gözaltına alınan bir kişinin taciz edilen genç kızın yakınları tarafından öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, bir sanığın da 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Enes K. ve Seyfettin K, tutuksuz sanık Mahmut Sami K. ile maktul Serdar B'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Enes K. ve Seyfettin K'nın "Beden ve ruh sağlığı bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer sanık Mahmut Sami K'nın ise "Kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin, tutuksuz sanığın adli kontrol şartının devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Enes K, Seyfettin K. ve Mahmut Sami K, Meram ilçesi Lalebahçe Polis Merkezi'nde, 23 Ekim 2025 te kuzenleri R.N.K'yi taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Serdar B' yi (18), polis merkezinde bıçaklayarak öldürmüş, sanıklar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Kaynak: AA

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