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KONYA Haberleri

Konya’da otomobil refüje çarptı! 4 kişi yaralandı

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Konya’da otomobil refüje çarptı! 4 kişi yaralandı
Konya’nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar istikametinden Ereğli yönüne seyir halinde bulunan AS.K. yönetimindeki 01 ANT 258 plakalı otomobil, Karapınar-Ereğli karayolunun 12'nci kilometresini geçtikten sonra Acıgöl mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun sol tarafındaki orta refüje çarptı.

Araçtaki 4 kişi yaralandı

Meydana gelen kazada sürücü AS.K. ile araçta yolcu olarak bulunan S.Ç., E.K. ve Efe K. hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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