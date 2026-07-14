Konya Tabip Odası Başkanı Kara: “15 Temmuz ruhu gelecek nesillere aktarılmalı’’

Konya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Fatih Kara, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 10’uncu yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Kara, 15 Temmuz gecesi millet iradesini ve demokrasiyi hedef alan darbe girişimine karşı vatandaşların meydanlara çıkarak büyük bir kahramanlık örneği sergilediğini ifade etti.

Kara, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"10 yıl önce, 15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizin aydınlık geleceğine, milletin iradesine ve demokrasimize yönelik gerçekleştirilen hain darbe girişimine karşı aziz milletimizin meydanlarda ortaya koyduğu kahramanlık, devletimizin kararlılığıyla birleşerek büyük bir destana dönüşmüştür.”

"15 Temmuz ruhu gelecek nesillere aktarılmalı”

Bu yıl "İrade Bizim, Zafer Bizim” temasıyla anılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün önemli bir anlam taşıdığını belirten Kara, 15 Temmuz'da ortaya konulan birlik ve beraberlik ruhunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Kara, "15 Temmuz kahramanlık ruhunu unutmamak, unutturmamak ve yaşatmak; şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere bıraktığı vatan, bayrak ve istiklal gibi mukaddes emanetleri gelecek nesillere ulaştırmak hepimizin sorumluluğudur” dedi.

"İrade Bizim, Zafer Bizim” temasının milletin cesaretini, birlik ruhunu ve demokrasiye bağlılığını simgelediğini kaydeden Kara, Türk milletinin Malazgirt ve Çanakkale'de olduğu gibi 15 Temmuz gecesi de vatanını canı pahasına savunduğunu ifade etti.

Kara, darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen terör örgütlerine ve teröre destek veren yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini belirterek, tüm terör örgütlerini ve teröre yardım edenleri lanetlediklerini söyledi.

Şehit ve gazilere minnet

Prof. Dr. Fatih Kara, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Allah ülkemizin ve milletimizin birliğini ve bütünlüğünü daim kılsın.”

Kaynak: Haber Merkezi