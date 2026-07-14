GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,012 TL
EURO
53,622 TL
STERLİN
63,052 TL
GRAM
6.115 TL
ÇEYREK
10.058 TL
YARIM
20.055 TL
CUMHURİYET
39.711 TL
KONYA Haberleri

Konya’da boğa besiciye böyle saldırdı! Zor anlar kamerada

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da boğa besiciye böyle saldırdı! Zor anlar kamerada

Konya'nın Ereğli ilçesinde hayvancılıkla uğraşan bir üretici, açık besi alanında büyük tehlike atlattı.

Edinilen bilgilere göre, büyükbaş hayvanların bulunduğu alana giren besici, kızgın bir boğanın saldırısına uğradı.

Boğa üreticiyi yere savurdu

Yüzlerce kilo ağırlığındaki boğa, boynuzlarıyla üreticiye saldırarak onu yerden yere vurdu. Besicinin saldırı sırasında büyük panik yaşadığı görüldü.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Çiftlikte yaşanan korku dolu anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Saldırı karşısında neye uğradığını şaşıran besici boğanın bir an dalgınlığını değerlendirip kaçmayı başardı.

(Berna Ata)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER